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年薪60萬人民幣！中國新興「火」職業…名叫小龍蝦品蝦師

2019-03-13 03:17世界日報 中國新聞組／整理

每天吃小龍蝦 「品蝦師」年薪最高60萬
每天吃小龍蝦 「品蝦師」年薪最高60萬
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近年來，小龍蝦在中國越來越火爆，也帶火了「品蝦師」。央視財經微信公眾號報導，由於小龍蝦電商的崛起，品蝦師成為了一個新興職業，年薪最高可達60萬（人民幣，下同）。不過，品蝦師可不好當，一位品蝦師每天平均吃2斤蝦，最多時每天吃5斤。

在湖北潛江的一家小龍蝦加工廠裡，25歲的曲雲瀟是一名品蝦師，她的工作就是每天不停地剝蝦、吃蝦，記錄下每一批小龍蝦的形態、色澤、口感和辣度。

曲雲瀟三年前本科畢業，從英國學習回來，剛入職就年薪30萬，每天又能吃到各種口味的小龍蝦，在大多數人眼裡，她的職業堪稱是一個完美的工作，但背後卻有著外人難以想象的辛苦。對曲雲瀟來說，每天吃掉上百隻小龍蝦是再正常不過的事了，工作之外，她再也不想吃蝦了。

在工廠裡，每天都有幾十噸的小龍蝦經過多條流水線，變成速凍調味小龍蝦成品，發往中國各地。先對小龍蝦進行深度清潔，待人工分揀後，進入油炸流水線，經過長時間的浸汁，再由工人們一隻隻擺盤後，進入-196℃的環境進行「秒凍鎖鮮」。

作為品蝦師的曲雲瀟，首先要觀察小龍蝦是否冷凍得緊實。加熱後，觀察小龍蝦身體是否完整，有無斷鉗。品嘗前，還要聞一下小龍蝦是否具有麻辣鮮香的味道。

品蝦過程中，肉質的Q彈程度是最難量化的，曲雲瀟吃過成千上萬隻蝦才能準確拿捏其中的標準。為了去除舌頭對上一批次小龍蝦的記憶，品蝦師都需要用牛奶（去除麻辣感覺）和礦泉水（去除鹹鮮味）漱口，以達到最大限度的精準，如果發現不達標，整個批次全部廢棄。

看起來被羨慕「天天吃蝦」的品蝦師並不只是「品蝦」就可以了，一名合格的品蝦師要了解烹飪、品控、供應鏈等各個環節。

電商公眾號微信

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