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小龍蝦學院 網友最關心邊吃邊學…

2019-03-13 03:18世界日報 中國新聞組／整理

「小龍蝦學院」 每年招生人數翻番
「小龍蝦學院」 每年招生人數翻番
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近日，「湖北一院校首批小龍蝦方向專業的準畢業生被預定一空」的消息在網上熱傳，意外引爆輿論關注。有媒體專注在中國小龍蝦市場發展，有同為學生的人羨慕「理想中的邊吃邊學」，但也有調侃嘲笑它是「奇葩學院」，質疑職業教育的辦學方向。

北京青年報報導，「小龍蝦學院」的所屬學校——湖北省江漢藝術職業學院工作人員介紹，早在2017年，小龍蝦學院新設立時就曾引起關注。小龍蝦是潛江的一大特色，立足於本地特色，經湖北省教育廳同意，江漢藝術職業學院自2017年起面向「潛江龍蝦萬師千店工程」，開展校企合作辦學，通過單獨招生考試，培養普通專科層次的小龍蝦產業技能型人才。

「小龍蝦學院的教學目標不在吃，而在就業」

當時，潛江市在當地的江漢藝術職業學院新建了飲食文化學院，學院下設了小龍蝦相關烹飪工藝與營養、餐飲管理、市場營銷三個專業。由於該學院立足小龍蝦特色進行教學，因此被學生和網友戲稱為「小龍蝦學院」。

「小龍蝦學院」 每年招生人數翻番
「小龍蝦學院」 每年招生人數翻番
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學生畢業後，將獲得教育部頒發的普通專科的文憑，也就是大專文憑。

據報導，該校的招生途徑包括單獨招生和統招，每年的單獨招生在3月左右，招生對象為具有湖北省戶籍的應往屆中職畢業生和往屆高中畢業生，年齡需在40周歲以內，會進行文化課和專業技能的考核。統招的話就是全國各地的考生通過每年的高考報名，需要符合國家規定的分數線，三個專業學費標準均為每年5000元（人民幣，下同）。

2017年學校計畫三個專業各招50人，實際招生86人。

後來，該校學生的實習單位找的都不錯。第二年招生增加到100多人。該校工作人員稱，今年計畫招生到200人。

「小龍蝦學院的教學目標不在於滿足個人想吃的願望，而在於就業。」學校工作人員說，即使普通的製作小龍蝦的大廚，月薪也在七、八千元左右。「我們的學生接受的是更專業的培訓，競爭力更強。」

「準畢業生最低月薪也有8000元」

「如今，按照兩年學制的計畫，2017年入學的學生即將畢業，所有的準畢業生甚至是2018年入學已經進入實習期的學生已經被企業預定一空。將來他們的最低月薪也有8000元，一萬到兩萬元的月薪也並不少見，總的來說平均下來，這屆畢業生的月薪能超過1萬元。」

關於首批小龍蝦專業準畢業生的工作地點，學校工作人員說，有的在五星級飯店，有的在連鎖的餐飲公司，烹飪工藝與營養專業的學生主要在後廚做大廚，薪資相對高一點。餐飲管理和市場營銷的學生，主要負責店面管理和銷售業務，做的是店長或者經理。

學校工作人員說，他們和湖北很多有小龍蝦業務的餐飲公司、酒店和度假村都有合作。

網友普遍關注的實踐操做小龍蝦的專業，其實是「小龍蝦學院」下設的烹飪工藝與營養重點教授的內容。

烹飪工藝與營養這一專業教學，包括開設文化課和實踐操作兩個部分；文化課方面，除英語、計算機等公共課程外，該校還會進行營養學、管理學等相關專業知識教學。技能培訓的話，就是要在鍋碗瓢盆面前「真刀真槍」地操練，運用相關的理論知識，做出更富營養、色香味俱全的小龍蝦菜品。

課餘時間，學生們也可到教室裡練習、研發小龍蝦的口味。

針對網友關心的問題：學生學習時可以吃到小龍蝦嗎？小龍蝦是否有上百種做法？工作人員稱：「我們學校的學生吃小龍蝦可以吃到不想吃的程度。關於做法的話，我們學校每年在龍蝦節期間承辦的蝦王爭霸賽（技能人才選拔賽）都可以收錄幾十種新的做法或者原有做法的創新，說小龍蝦有上百種做法一點都不過分。」

實習

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