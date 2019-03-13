山西600年蘇氏琉璃 前進埃及

2019-03-13 00:44 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



53歲的蘇永軍是蘇氏琉璃的第八代傳人，祖祖輩輩傳下來的老手藝，如今在蘇永軍的手中煥發新生機，不僅在中國大陸推廣，還走出去，更多的外國人瞭解山西琉璃文化。

中新社報導，在山西省太原市山頭村山頭窑址，沿溝邊而建的幾間磚房和彩鋼房就是蘇永軍的琉璃製作廠和蘇氏琉璃傳習基地。院子裡，琉璃製品隨處可見，菜園的柵欄下也圍繞著琉璃瓦。

中新社報導，擁有600餘年歷史的蘇氏琉璃興盛於明代萬曆年，清嘉慶年間，太原蘇氏琉璃曾是北京皇宮指定的供瓦基地，蘇氏傳承人還專赴北京參與製作。山西中部蘇氏琉璃所建廟宇、門樓和戲台眾多。

生活在琉璃世家的蘇永軍，「小時候覺得琉璃的顏色非常漂亮，就經常問爺爺關於琉璃的文化，從那時起，就受到他們的熏陶」。

在跟師傅學習和傳承琉璃技藝的30年間，蘇永軍熟練掌握蘇氏琉璃的兩種獨家配方。其一是宮廷黃，用的是礦物質原料，與現在的氧化鐵相比，抗氧化非常強，顏色保存時間比較久。另一特色是蘇三彩，就是將七八種粉狀的礦物質原料，按一定的比例配出來，成就獨一無二的孔雀藍。

近日在太原美術館展出的「山西琉璃文化藝術展」上，擺放著蘇永軍祖輩做的琉璃瓦、吻獸等琉璃製品，以及他結合蘇氏琉璃獨家配方開發的琉璃字牌匾、文房用品、琉璃版畫和各種工藝品擺件。「只有不斷地創新，將琉璃技藝與時代相結合，才能讓更多的民眾認識琉璃。」蘇永軍說。

2015年，山西省太原市文化局確定蘇氏琉璃基地為非物質文化遺傳琉璃燒制技藝傳習基地。蘇永軍不僅將技藝傳承給兒子、兒媳，還將琉璃文化推廣到校園，他希望通過這種方式，讓學生瞭解到琉璃文化，學習和傳承琉璃技藝。2019年1月，蘇永軍作為山西省非物質文化遺產展演團成員前往埃及參展，他認為，琉璃文化不僅要在大陸推廣，還要走出去，讓更多的外國人瞭解山西琉璃文化。