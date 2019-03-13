敦煌莫高窟 今年開放夜遊

2019-03-13 00:43 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



世界文化遺產敦煌莫高窟今年將正式開放「夜場」，以吸引更多敦煌文化愛好者夜遊莫高窟。

中新社報導，敦煌研究院12日披露，該院今年推出「夜遊莫高窟」系列標準產品，即將全網上線。其通過開發和提供分類化、個性化的高品質研學產品，針對尊崇敦煌文化並希望深度瞭解石窟藝術、追求體驗過程中舒適感的遊客，提供差異化服務。最大限度滿足遊客參觀需求，提高遊客參觀體驗的滿意度。 敦煌莫高窟將推出夜遊行程，吸引遊客。圖為遊客在敦煌莫高窟遊覽。 中新社 分享 facebook

2018年，敦煌研究院曾專門針對研學遊團隊推出過「夜遊莫高窟」的體驗活動，深受歡迎。「涅槃窟中令人無語凝噎的睡佛、美人窟中慈眉善目的觀音、稚拙但充滿力量的『捨身飼虎圖』和構思精巧的『九色鹿王本生圖』，終於來到心心念念的莫高窟，還體驗了夜遊模式！」一位參與上述活動的網友稱，肉眼看到的是一千多年來各個時代工匠們登峰造極的技藝，內心更被信仰的力量所震撼，相見恨晚。

今年4月中旬至5月上旬，敦煌研究院將面向公眾推出「夜遊莫高窟」系列活動，包括「夜遊莫高窟」、「夜遊莫高窟，詩意邊關行」、「遊姊妹雙窟，走玄奘之路」。期間，參與者除體驗「夜遊莫高窟」外，還將前往敦煌西線，領略「春風不度玉門關」的意境，感受「西出陽關無故人」的情懷。

敦煌研究院院長王旭東12日表示，此次推出「夜遊莫高窟」系列標準產品，是大敦煌全域旅遊經濟圈建設的重要內容，將為公眾提供定製文化旅遊服務，感受不一樣的敦煌自然文化之旅。