世界最大無焊縫鍛件 軋製成功

2019-03-13 00:44 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國科學院金屬研究所12日發布消息稱，當日，利用該所研發的金屬構築成形技術，世界上最大的無焊縫整體不銹鋼環形鍛件順利軋製成功。該環件直徑達15.6公尺，重達150噸，首次實現了百噸級金屬坯分級構築成形。

中新社報導稱，中科院金屬所稱，這也是目前世界上直徑最大、重量最大的整鍛式不銹鋼環形件。中科院金屬所在中核集團的委託和支持下，組建產學研團隊，應用太鋼高純淨連鑄板坯，在山東伊萊特重工研製成直徑15.6公尺的環形鍛件，其特點是整體無焊縫，均質化程度高，組織均勻性好。該巨型環件將應用於中國大陸第四代核電機組，其成功研製將有力地保障中國核工業領域重大裝備的實施。

作為中國大陸第四代核電機組核心部件的支承環，該鍛件不但是壓力容器邊界、安全屏障，而且結構上承受7000噸重量，是整個堆容器的脊梁。以往此類巨型鍛件國外均採用多段小坯組焊方式製造，不僅加工周期長、成本高，而且焊縫位置的材料組織性能薄弱，給核電機組運行埋下安全隱患。

中科院金屬所科研人員歷經10多年的艱苦努力，研發原創的金屬構築成形技術並揭示構築界面的癒合機制和組織演化機理，突破大鍛件「以大制大」思路的局限，開發出表面活化、真空封裝、多向鍛造、分級構築、整體軋環等系列關鍵技術，徹底消除多層金屬間的界面，使支承環鍛件構築界面位置與基體金屬在成分、組織、性能上完全一致，實現「以小制大」的新型加工製造，大幅提升品質的同時降低製造成本。

該技術被多位院士專家評價為大構件製造領域的一項變革性創新，已在水電、風電、核電等領域應用，對於推動中國大陸高端裝備發展，具重要作用。