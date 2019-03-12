親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

六旬姑丈藉口為妙齡姪女按摩 竟拉下對方內褲性侵

2019-03-12 19:04香港01 郭顥添／報導

六旬姑丈得悉21歲姪女肚痛並獨自在家中休息，即上門探望，並藉詞為對方按摩，卻乘機...
六旬姑丈得悉21歲姪女肚痛並獨自在家中休息，即上門探望，並藉詞為對方按摩，卻乘機性侵。 示意圖／本報資料照片
分享

六旬姑丈得悉21歲姪女肚痛並獨自在家中休息，即上門探望，並藉詞為對方按摩，卻乘機大肆非禮，不但拉下姪女內褲，又趁機摸及吻她胸部，姪女嘗試把他推開不果，被辱約10分鐘才告結束。姑丈早前在屯門法院承認非禮，求情時稱一時衝動，裁判官今（12日）判刑時指，姑丈以長輩身份非禮姪女，行為卑劣，判他入獄一年。

現年67歲被告，承認一項非禮罪，指他於去年11月在屯門一單位內非禮21歲的女事主。

官指被告沒考慮事主感受

裁判官在判刑時指，被告明知事主只是獨自在家，上門造訪時藉詞幫她按摩腹部，乘機拉起她的上衣，又拉下她的內褲，繼而摸及吻她胸和下體，直言案情嚴重，而事主已多次想把被告推開，但被告不理，繼續其非禮行為，事件長達10分鐘，可見被告既沒有考慮女事主感受，亦用上一定武力。

被告作為長輩未有尊重女事主

裁判官續指，被告作為女事主的姑丈，是她的長輩，卻不尊重對方，事件有違反誠信之嫌，唯一可接受的求情是被告認罪，免事主出庭作證，但認為事件對女事主做成一定傷害，故要作阻嚇性懲罰。

事主曾一度放棄追究

案情指，事主當日因為腹痛，獨自在家休息。被告得知後上門造訪，並稱可以替她按摩，惟被告卻趁機扯開事主衣服及內褲，並摸事主胸及下體等，事主感驚慌，曾推開被告，但被告不理，至約10分鐘後才停手及離開。

事主事後向父親哭訴，被告亦有致電事主父道歉，並承認所作的行為。事主有報警，但一度想給被告機會而不作追究，惟來她感到傷心及沮喪，且情緒低落，最後再次報警。被告被捕後承認衝動而犯案。

文章授權轉載自《香港01》

【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

影／中共軍機海南失事釀2死 民眾驚吼：飛機掉下來了！

2019-03-12 16:47

中國兩會奇葩提案：公務員減肥失敗要離職

2019-03-12 17:30

札西慈仁：台灣的民主已漸漸影響中國

2019-03-12 19:55

陸工信部長苗圩：特斯拉帶來競爭壓力是好事

2019-03-12 17:10

祥鵬航空又見登機祈福「幣」案 月內第2次中招

2019-03-12 16:43

奇葩廣告！賣「劉德華燒雞」 竟是張學友代言

2019-03-12 16:42

為190萬假結婚 港女慘被分家產或面臨牢獄之災

2019-03-12 15:34

正妹遭貨車輾斃當場死亡 目擊者：疑似自殺

2019-03-12 15:34

香港研發智能機程車證 司機憂收入被數據收集

2019-03-12 15:33

中超名哨傅明 被爆論文抄襲

2019-03-12 14:44

紐約藝術家KAWS 37米公仔下周「躺臥」維港

2019-03-12 13:31

用醫療券被「抬價」 4副眼鏡要6000元… 比房租+水電費還高

2019-03-12 13:30

內地高校免試招港生 大灣區最火

2019-03-12 13:28

禁飛737 MAX 8 陸民航局：保證安全才會放行

2019-03-12 11:39

中國民企自製飛機 GA20試飛成功

2019-03-12 11:16

世界圍棋冠軍柯潔 將就讀北京清大念工商管理

2019-03-12 10:37

在對岸任人大、政協、無薪代表就算當官？其實陸委會超少開罰…

2019-03-12 10:00

桂台青年攜手築夢公益 用電影為南寧宣傳

2019-03-12 09:34

四川樂山大佛修峻 下月出關

2019-03-12 02:06

四川極地鑽機 再戰北極圈

2019-03-12 02:05

微信禁賣藥物、非法保健品

2019-03-12 02:05

湖南禁檳榔廣告 引發熱議

2019-03-12 00:51

陸港7所商學院 躋全球百強

2019-03-12 00:03

香港粉嶺華明邨逾10戶水管爆裂 廁所淹水、滿屋排泄物

2019-03-11 18:03

獸父性侵讀小學女兒 被逮堅稱沒有做錯

2019-03-11 17:23

詐騙前科犯扮醫院副院長 帶女子穿梭各科室

2019-03-11 17:11

聚餐照失焦？楊振寧、翁帆赴宴 與會者多「老少配」

2019-03-11 17:10

徵婚變尋親！90歲翁找伴 意外找到失散40年兒女

2019-03-11 17:08

港女為190萬假結婚 中國男只給4萬元她後悔求協助

2019-03-11 16:30

香港廉政公署老將朱敏健退休回顧︰絕非只靠運氣

2019-03-11 16:24

反對逃犯條例修法 民主派上街頭

2019-03-11 14:46

赴港菲傭罹癌被解職 僱主拖欠薪 還說「祝妳健康」

2019-03-11 14:34

港女師輕生前一天 曾投訴校長欺壓

2019-03-11 14:34

文明賞花看不懂？遊客為製造「花瓣雨」猛搖梅花樹

2019-03-11 11:10

港媒再傳胡錦濤之子胡海峰升任西安書記 躋身副部級

2019-03-11 09:47

霍啟剛：大灣區將推幾十條建設

2019-03-11 02:00

三亞陽光沙灘 向俄客招手

2019-03-11 02:00

海外第一個 媽祖文化平台上線

2019-03-11 01:59

看6米高鋼彈！粉絲熱血

2019-03-11 01:59
看更多

熱門文章

ATM前搶劫！搶匪一見她戶頭餘額 竟一陣冷笑秒還現金

2019-03-11 20:23

影／中共軍機海南失事釀2死 民眾驚吼：飛機掉下來了！

2019-03-12 16:47

中共解放軍海軍一架戰機在海南墜毀 2名飛行員殉職

2019-03-12 16:23

衣航罹難者只因家境富裕 陸酸民竟嗆「死有餘辜」

2019-03-12 16:18

在對岸任人大、政協、無薪代表就算當官？其實陸委會超少開罰…

2019-03-12 10:00

美團去年虧損擴大 虧逾5,000億元

2019-03-11 23:53

女房客洗澡到一半遭水電工闖入 飯店稱：他搞錯房號了

2019-03-12 17:14

美朝談崩後 美官員爆：北京也擔心川普甩手走人

2019-03-12 09:55

正妹遭貨車輾斃當場死亡 目擊者：疑似自殺

2019-03-12 15:34

陸港7所商學院 躋全球百強

2019-03-12 00:03

中國民企自製飛機 GA20試飛成功

2019-03-12 11:16

西藏高官稱：獲中共中央批准 才能叫達賴

2019-03-12 09:23

落馬虎成箭靶 中共兩高報告都點名「孫政才」

2019-03-12 14:10

世界圍棋冠軍柯潔 將就讀北京清大念工商管理

2019-03-12 10:37

陸三自愛國會主席揚言 消滅基督教「洋烙印」

2019-03-12 10:06

兩制台灣方案 劉國深：大陸可以聽民進黨人的意見

2019-03-12 14:37

南海駐軍 中共海軍新型醫療船曝光　

2019-03-12 15:57

美宗教自由無任所大使訪台批中 中國表不滿

2019-03-11 20:44

陸涉台學者李振廣：習要福建探索兩岸融合發展新路

2019-03-12 11:42

劉鶴與賴海哲通話 就貿易文本關鍵問題具體磋商

2019-03-12 10:01

人大會議期間 港區人大代表王敏剛突病逝

2019-03-12 09:15

大陸將建立智財權懲罰性賠償制度 侵權最高判賠5倍

2019-03-12 09:06

鴻海鄭州廠 暫停招工

2019-03-11 23:20

禁飛737 MAX 8 陸民航局：保證安全才會放行

2019-03-12 11:39

習近平月底訪義 可能與教宗會面

2019-03-12 00:51

小英將出訪並可望過境美國 北京：堅決反對

2019-03-12 17:19

陸最高檢報告坦言「新疆反恐維穩任務繁重」

2019-03-12 11:55

「兼職」陸村委？台灣里長：只是交流

2019-03-12 00:51

美團虧大了 去年賠1154億元

2019-03-12 11:54

四川極地鑽機 再戰北極圈

2019-03-12 02:05

為190萬假結婚 港女慘被分家產或面臨牢獄之災

2019-03-12 15:34

七天無理由退貨 電商買賣雙贏

2019-03-12 02:06

四川樂山大佛修峻 下月出關

2019-03-12 02:06

直面回應冤案 陸「兩高」高層首度亮相「部長通道」

2019-03-12 13:33

用醫療券被「抬價」 4副眼鏡要6000元… 比房租+水電費還高

2019-03-12 13:30

六旬姑丈藉口為妙齡姪女按摩 竟拉下對方內褲性侵

2019-03-12 19:04

中國兩會奇葩提案：公務員減肥失敗要離職

2019-03-12 17:30

民企自製飛機 GA20試飛成功

2019-03-12 02:06

在岸人民幣早段升逾百點 連兩日上漲

2019-03-12 12:09

A股成交額再破兆元 創業板成交創歷史新高

2019-03-12 17:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top