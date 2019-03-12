親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

中共解放軍戰機在海南墜毀 2名飛行員殉職

郭台銘關鍵手稿曝光 放棄這件事為小股東親上火線

祥鵬航空又見登機祈福「幣」案 月內第2次中招

2019-03-12 16:43世界日報 中國新聞組／北京12日電

山東濟南機場又發生旅客登機時在連接橋的縫隙處向外投擲硬幣，導致雲南祥鵬航空航班延誤兩小時才起飛、260名旅客受到影響。這次已經是祥鵬航空一個月內第二次發現有乘客為「保平安」向飛機投擲硬幣，兩名肇事旅客當場被移交公安處理。

新京報報導，祥鵬航空濟南飛往成都的8L9616次航班，10日晚間登機時有地勤發現有旅客為了祈求好運、向廊橋外扔硬幣，肇事旅客隨即被移交機場公安；該航班安全員隨後檢查，在廊橋下發現兩枚硬幣，確認與兩名旅客扔出的硬幣數目一致。

香港01報導，硬幣如果被吸到引擎核心部位，引擎啟動後硬幣很可能會與高速轉動的葉片發生碰撞，導致引擎失速或停運，從而釀成空難慘劇；機長推測連接橋與飛機連接處僅有一道狹小縫隙，且距離飛機引擎較遠，相信沒有將硬幣扔進引擎。最終，該航班在延誤2小時後，搭載著260名旅客於晚上約10時起飛。

據香港01報導，這次已經是祥鵬航空一個月內第二次發現有乘客向飛機投擲硬幣；上月17日晚間一架由安徽安慶飛往雲南昆明的客機，一名28歲男乘客登機時投擲兩枚硬幣，害得航班被取消，機上162名乘客要滯留一夜。

祥鵬航空航班2017年亦發生過類似事件，2017年10月，一名76歲的女乘客以為擲硬幣可祈求平安，向飛機引擎投擲硬幣，導致航班被取消。

另外在2017年的6月，南方航空一架由上海開往廣州的航班中，一名八旬婦人亦在登機期間向飛機引擎投擲多枚硬幣，工作人員要重新檢查飛機，航班延遲四個多小時才起飛。

南機場公安香港
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

正妹遭貨車輾斃當場死亡 目擊者：疑似自殺

2019-03-12 15:34

中超名哨傅明 被爆論文抄襲

2019-03-12 14:44

用醫療券被「抬價」 4副眼鏡要6000元… 比房租+水電費還高

2019-03-12 13:30

禁飛737 MAX 8 陸民航局：保證安全才會放行

2019-03-12 11:39

影／中共軍機海南失事釀2死 民眾驚吼：飛機掉下來了！

2019-03-12 16:47

奇葩廣告！賣「劉德華燒雞」 竟是張學友代言

2019-03-12 16:42

為190萬假結婚 港女慘被分家產或面臨牢獄之災

2019-03-12 15:34

香港研發智能機程車證 司機憂收入被數據收集

2019-03-12 15:33

紐約藝術家KAWS 37米公仔下周「躺臥」維港

2019-03-12 13:31

內地高校免試招港生 大灣區最火

2019-03-12 13:28

中國民企自製飛機 GA20試飛成功

2019-03-12 11:16

世界圍棋冠軍柯潔 將就讀北京清大念工商管理

2019-03-12 10:37

在對岸任人大、政協、無薪代表就算當官？其實陸委會超少開罰…

2019-03-12 10:00

桂台青年攜手築夢公益 用電影為南寧宣傳

2019-03-12 09:34

四川樂山大佛修峻 下月出關

2019-03-12 02:06

四川極地鑽機 再戰北極圈

2019-03-12 02:05

微信禁賣藥物、非法保健品

2019-03-12 02:05

湖南禁檳榔廣告 引發熱議

2019-03-12 00:51

陸港7所商學院 躋全球百強

2019-03-12 00:03

香港粉嶺華明邨逾10戶水管爆裂 廁所淹水、滿屋排泄物

2019-03-11 18:03

獸父性侵讀小學女兒 被逮堅稱沒有做錯

2019-03-11 17:23

詐騙前科犯扮醫院副院長 帶女子穿梭各科室

2019-03-11 17:11

聚餐照失焦？楊振寧、翁帆赴宴 與會者多「老少配」

2019-03-11 17:10

徵婚變尋親！90歲翁找伴 意外找到失散40年兒女

2019-03-11 17:08

港女為190萬假結婚 中國男只給4萬元她後悔求協助

2019-03-11 16:30

香港廉政公署老將朱敏健退休回顧︰絕非只靠運氣

2019-03-11 16:24

反對逃犯條例修法 民主派上街頭

2019-03-11 14:46

赴港菲傭罹癌被解職 僱主拖欠薪 還說「祝妳健康」

2019-03-11 14:34

港女師輕生前一天 曾投訴校長欺壓

2019-03-11 14:34

文明賞花看不懂？遊客為製造「花瓣雨」猛搖梅花樹

2019-03-11 11:10

港媒再傳胡錦濤之子胡海峰升任西安書記 躋身副部級

2019-03-11 09:47

霍啟剛：大灣區將推幾十條建設

2019-03-11 02:00

三亞陽光沙灘 向俄客招手

2019-03-11 02:00

海外第一個 媽祖文化平台上線

2019-03-11 01:59

看6米高鋼彈！粉絲熱血

2019-03-11 01:59

年薪55萬 小龍蝦學院畢業生搶手

2019-03-11 01:58

走訪四川梓潼 發掘文昌明珠

2019-03-11 01:58

兩岸微流行／到邂逅餐廳 遇見愛情

2019-03-10 23:51

拎行李箱搭扶手電梯 骨牌式效應仰後4人傷

2019-03-10 22:01
看更多

熱門文章

ATM前搶劫！搶匪一見她戶頭餘額 竟一陣冷笑秒還現金

2019-03-11 20:23

徵婚變尋親！90歲翁找伴 意外找到失散40年兒女

2019-03-11 17:08

聚餐照失焦？楊振寧、翁帆赴宴 與會者多「老少配」

2019-03-11 17:10

在對岸任人大、政協、無薪代表就算當官？其實陸委會超少開罰…

2019-03-12 10:00

中共解放軍海軍一架戰機在海南墜毀 2名飛行員殉職

2019-03-12 16:23

美團去年虧損擴大 虧逾5,000億元

2019-03-11 23:53

美朝談崩後 美官員爆：北京也擔心川普甩手走人

2019-03-12 09:55

陸港7所商學院 躋全球百強

2019-03-12 00:03

中國民企自製飛機 GA20試飛成功

2019-03-12 11:16

世界圍棋冠軍柯潔 將就讀北京清大念工商管理

2019-03-12 10:37

落馬虎成箭靶 中共兩高報告都點名「孫政才」

2019-03-12 14:10

西藏高官稱：獲中共中央批准 才能叫達賴

2019-03-12 09:23

陸三自愛國會主席揚言 消滅基督教「洋烙印」

2019-03-12 10:06

衣航罹難者只因家境富裕 陸酸民竟嗆「死有餘辜」

2019-03-12 16:18

美宗教自由無任所大使訪台批中 中國表不滿

2019-03-11 20:44

兩制台灣方案 劉國深：大陸可以聽民進黨人的意見

2019-03-12 14:37

正妹遭貨車輾斃當場死亡 目擊者：疑似自殺

2019-03-12 15:34

獸父性侵讀小學女兒 被逮堅稱沒有做錯

2019-03-11 17:23

陸涉台學者李振廣：習要福建探索兩岸融合發展新路

2019-03-12 11:42

人大會議期間 港區人大代表王敏剛突病逝

2019-03-12 09:15

大陸將建立智財權懲罰性賠償制度 侵權最高判賠5倍

2019-03-12 09:06

劉鶴與賴海哲通話 就貿易文本關鍵問題具體磋商

2019-03-12 10:01

習近平月底訪義 可能與教宗會面

2019-03-12 00:51

鴻海鄭州廠 暫停招工

2019-03-11 23:20

禁飛737 MAX 8 陸民航局：保證安全才會放行

2019-03-12 11:39

高盛看好A股：滬深300指數有50%上漲空間

2019-03-11 17:06

南海駐軍 中共海軍新型醫療船曝光　

2019-03-12 15:57

央視前主持人崔永元神隱多日現身 曬照預告續爆料？

2019-03-11 17:00

「兼職」陸村委？台灣里長：只是交流

2019-03-12 00:51

四川極地鑽機 再戰北極圈

2019-03-12 02:05

陸最高檢報告坦言「新疆反恐維穩任務繁重」

2019-03-12 11:55

七天無理由退貨 電商買賣雙贏

2019-03-12 02:06

四川樂山大佛修峻 下月出關

2019-03-12 02:06

美團虧大了 去年賠1154億元

2019-03-12 11:54

直面回應冤案 陸「兩高」高層首度亮相「部長通道」

2019-03-12 13:33

民企自製飛機 GA20試飛成功

2019-03-12 02:06

用醫療券被「抬價」 4副眼鏡要6000元… 比房租+水電費還高

2019-03-12 13:30

為190萬假結婚 港女慘被分家產或面臨牢獄之災

2019-03-12 15:34

在岸人民幣早段升逾百點 連兩日上漲

2019-03-12 12:09

香港粉嶺華明邨逾10戶水管爆裂 廁所淹水、滿屋排泄物

2019-03-11 18:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top