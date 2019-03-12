祥鵬航空又見登機祈福「幣」案 月內第2次中招

2019-03-12 16:43 世界日報 中國新聞組／北京12日電



山東濟南機場又發生旅客登機時在連接橋的縫隙處向外投擲硬幣，導致雲南祥鵬航空航班延誤兩小時才起飛、260名旅客受到影響。這次已經是祥鵬航空一個月內第二次發現有乘客為「保平安」向飛機投擲硬幣，兩名肇事旅客當場被移交公安處理。

新京報報導，祥鵬航空濟南飛往成都的8L9616次航班，10日晚間登機時有地勤發現有旅客為了祈求好運、向廊橋外扔硬幣，肇事旅客隨即被移交機場公安；該航班安全員隨後檢查，在廊橋下發現兩枚硬幣，確認與兩名旅客扔出的硬幣數目一致。

據香港01報導，硬幣如果被吸到引擎核心部位，引擎啟動後硬幣很可能會與高速轉動的葉片發生碰撞，導致引擎失速或停運，從而釀成空難慘劇；機長推測連接橋與飛機連接處僅有一道狹小縫隙，且距離飛機引擎較遠，相信沒有將硬幣扔進引擎。最終，該航班在延誤2小時後，搭載著260名旅客於晚上約10時起飛。

據香港01報導，這次已經是祥鵬航空一個月內第二次發現有乘客向飛機投擲硬幣；上月17日晚間一架由安徽安慶飛往雲南昆明的客機，一名28歲男乘客登機時投擲兩枚硬幣，害得航班被取消，機上162名乘客要滯留一夜。

祥鵬航空航班2017年亦發生過類似事件，2017年10月，一名76歲的女乘客以為擲硬幣可祈求平安，向飛機引擎投擲硬幣，導致航班被取消。

另外在2017年的6月，南方航空一架由上海開往廣州的航班中，一名八旬婦人亦在登機期間向飛機引擎投擲多枚硬幣，工作人員要重新檢查飛機，航班延遲四個多小時才起飛。