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中超名哨傅明 被爆論文抄襲

2019-03-12 14:44世界日報 北京12日電

來源：YouTube

男星翟天臨學術造假風暴甫落幕不久，體育界也傳類似事件。中國足球協會超級聯賽（中超）裁判傅明近日爭議纏身，才因在聯賽第二輪執法山東魯能與河南建業的比賽中，出現多次爭議判罰，引發軒然大波，又被曝其論文涉抄襲。目前，傅明曾任教的南京航空航天大學金城學院發聲明稱，將依調查結論處理。

中新網報導，在中超第二輪的一場比賽中，山東魯能主場2：2戰平河南建業。比賽中，當值主裁傅明的幾次判罰引起主隊不滿。賽後，山東魯能俱樂部就判罰問題以書面形式向中國足協提交了一份「意見」。

隨後，有網友披露，傅明此前發表的幾篇論文涉嫌抄襲，批其「己不正如何正人」。還有網友扒出傅明在2014年的一篇論文涉嫌抄襲，相似度達54.84%。

新浪體育指出，對於傅明2015年發表的一篇期刊，知名論文查重軟件paperfree在官方微博上發布檢測報告表示：抄襲率89%，不過該篇報告目前已被刪除。

有關「傅明論文抄襲」近日登微博熱搜。截至12日，閱讀量達2億，有3.5萬次討論。

就此事，傅明曾任教的南京航空航天大學金城學院11日對相關情況發布聲明。

聲明稱，傅明2005年7月畢業於南京師範大學體育教育(師範)專業，2005年8月入職南航金城學院擔任體育老師，2016年1月辭職，並於2016年2月辦理完全部離職手續。期間，2013年10月，畢業於華東師範大學體育與健康學院體育碩士。

聲明表示，對網友熱議，校方將持續關注。同時，校方也將根據其學位授予單位的調查結論按規定做出相應回應和處理。

公開資料顯示，傅明2008年成為國家級裁判，2014年獲得執法國際級比賽資格，2015年成為亞足聯精英裁判，在2016賽季中超最佳裁判獎評選中獲得銀哨 。

「抄」守惹質疑…論文造假若真 場上恐吹假哨

中國新聞組╱北京12日電

傅明論文涉抄襲事件至今未明，有評論認為，球場執法和論文寫作有相當程度關聯，影響裁判的職業操守等方面，呼籲有關方面介入，盡快廓清疑雲。

新京報刊登評論指出，球場執法和論文寫作，看似兩碼事，實則大有關聯。如果論文不合格，他就沒辦法通過門檻成為業內人士，獲得足夠多的影響力，也就不可能有機會在此次足球裁判「改制」中，成為「幸運兒」。中國足協在新賽季開始實行職業裁判，馬寧、傅明以及上賽季的金哨張雷，加上克拉滕伯格、馬日奇兩名外籍裁判，成為職業裁判，也成為中國足協的「專用」裁判。

評論表示，「裁判的職業操守不是憑空產生的，…人們會聯想，論文都要作假，球場上會不會『作假」？如果論文造假者可以繼續吹『職業哨』，就顯得『不職業」，對其他人就不公平」。評論說，唯有盡早在公允調查基礎上，給出權威結論、拿出處理意見，才能回應公眾關切。

「堪比翟天臨」中超裁判傅明被指論文抄襲 新華社
「堪比翟天臨」中超裁判傅明被指論文抄襲 新華社
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