親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

中共軍機海南失事釀2死 民眾驚吼：飛機掉下來了！

柯P參選助攻小英？過去三強鼎立是誰得利？

香港研發智能機程車證 司機憂收入被數據收集

2019-03-12 15:33香港01 記者潘嘉寶／報導

香港政府提出計程車智能化，研究電子司機證與計程錶結合，以改善計程車服務。 香港0...
香港政府提出計程車智能化，研究電子司機證與計程錶結合，以改善計程車服務。 香港01記者羅君豪／攝影
分享

香港政府提出要把香港構建成為一個智慧城市，就連計程車（的士）也要走向智能化。運輸署計劃在今年內展開，探討將計程車司機認證電子化的可行性及可應用的科技工作，透過淘汰目前的紙質司機證，改為電子智能司機證系統，藉此收集計程車的營運數據，並研究與計程錶結合，以改善計程車服務，打擊濫收車資等違規問題。然而，有計程車司機擔心隱私問題，部分車主則憂司機高齡化，適應新科技成問題。

因應計程車及公共小巴業界要求政府為司機證訂定較長的有效期限，運輸署在去年10月6日起，延長計程車及小巴司機證有效期限至十年。根據法例司機在提供服務時，必須按規定在計程車或小巴車廂內展示司機證，違者可被罰款2千港幣（約台幣8千元）。

隨著科技愈趨發達，計程車司機證亦走向智能化。運輸署表示，該署及計程車服務質素委員會，計劃在今年內展開探討將計程車司機證電子化的可行性及可應用的科技工作，例如電子司機證系統可協助收集更多計程車的營運數據，配合智能交通的趨勢，並研究將電子司機證結合計程車的計程錶是否合適等問題。

杜燊棠形容電子司機證「有好也有不好」。圖／擷自香港01資料照
杜燊棠形容電子司機證「有好也有不好」。圖／擷自香港01資料照
分享

本身是計程車服務質素委員會成員的汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠表示，假若電子司機證能數集更多營運數據及結合計程錶，「有好也有不好」，不好是擔心私隱問題將被洩漏，「賺了多少錢都被知道」；從另一角度看，好處可有助打擊「黑的」及濫收車資，並估計此政策是為，政府日後推出6百部專營計程車的「鋪路」，「專營計程車擬設僱傭制度，電子司機證對僱主更有保障」。

車主支持行業與時並進 但要解決司機年老化問題

計程車行車主協會主席吳坤成表示，支持計程車業與時並進，汽車業電子化是全球所趨：「無人駕駛早就有了」，但香港計程車的司機不足及年老化問題嚴重，政府必須正視。根據運輸及房屋局最新數據，去年50至69歲持有計程車駕駛執照有約16萬人，29歲或以下只有1070人，吳坤成指出，若政府要推行電子司機證，建議需按步就班，要給時間予較年長的司機適應。

香港過去5年持有有效計程車正式駕駛執照的人數。圖／擷自香港01資料照
香港過去5年持有有效計程車正式駕駛執照的人數。圖／擷自香港01資料照
分享

文章授權轉載自《香港01》

計程車香港高齡化老化車主
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

影／中共軍機海南失事釀2死 民眾驚吼：飛機掉下來了！

2019-03-12 16:47

正妹遭貨車輾斃當場死亡 目擊者：疑似自殺

2019-03-12 15:34

中超名哨傅明 被爆論文抄襲

2019-03-12 14:44

用醫療券被「抬價」 4副眼鏡要6000元… 比房租+水電費還高

2019-03-12 13:30

禁飛737 MAX 8 陸民航局：保證安全才會放行

2019-03-12 11:39

祥鵬航空又見登機祈福「幣」案 月內第2次中招

2019-03-12 16:43

奇葩廣告！賣「劉德華燒雞」 竟是張學友代言

2019-03-12 16:42

為190萬假結婚 港女慘被分家產或面臨牢獄之災

2019-03-12 15:34

紐約藝術家KAWS 37米公仔下周「躺臥」維港

2019-03-12 13:31

內地高校免試招港生 大灣區最火

2019-03-12 13:28

中國民企自製飛機 GA20試飛成功

2019-03-12 11:16

世界圍棋冠軍柯潔 將就讀北京清大念工商管理

2019-03-12 10:37

在對岸任人大、政協、無薪代表就算當官？其實陸委會超少開罰…

2019-03-12 10:00

桂台青年攜手築夢公益 用電影為南寧宣傳

2019-03-12 09:34

四川樂山大佛修峻 下月出關

2019-03-12 02:06

四川極地鑽機 再戰北極圈

2019-03-12 02:05

微信禁賣藥物、非法保健品

2019-03-12 02:05

湖南禁檳榔廣告 引發熱議

2019-03-12 00:51

陸港7所商學院 躋全球百強

2019-03-12 00:03

香港粉嶺華明邨逾10戶水管爆裂 廁所淹水、滿屋排泄物

2019-03-11 18:03

獸父性侵讀小學女兒 被逮堅稱沒有做錯

2019-03-11 17:23

詐騙前科犯扮醫院副院長 帶女子穿梭各科室

2019-03-11 17:11

聚餐照失焦？楊振寧、翁帆赴宴 與會者多「老少配」

2019-03-11 17:10

徵婚變尋親！90歲翁找伴 意外找到失散40年兒女

2019-03-11 17:08

港女為190萬假結婚 中國男只給4萬元她後悔求協助

2019-03-11 16:30

香港廉政公署老將朱敏健退休回顧︰絕非只靠運氣

2019-03-11 16:24

反對逃犯條例修法 民主派上街頭

2019-03-11 14:46

赴港菲傭罹癌被解職 僱主拖欠薪 還說「祝妳健康」

2019-03-11 14:34

港女師輕生前一天 曾投訴校長欺壓

2019-03-11 14:34

文明賞花看不懂？遊客為製造「花瓣雨」猛搖梅花樹

2019-03-11 11:10

港媒再傳胡錦濤之子胡海峰升任西安書記 躋身副部級

2019-03-11 09:47

霍啟剛：大灣區將推幾十條建設

2019-03-11 02:00

三亞陽光沙灘 向俄客招手

2019-03-11 02:00

海外第一個 媽祖文化平台上線

2019-03-11 01:59

看6米高鋼彈！粉絲熱血

2019-03-11 01:59

年薪55萬 小龍蝦學院畢業生搶手

2019-03-11 01:58

走訪四川梓潼 發掘文昌明珠

2019-03-11 01:58

兩岸微流行／到邂逅餐廳 遇見愛情

2019-03-10 23:51

拎行李箱搭扶手電梯 骨牌式效應仰後4人傷

2019-03-10 22:01
看更多

熱門文章

ATM前搶劫！搶匪一見她戶頭餘額 竟一陣冷笑秒還現金

2019-03-11 20:23

徵婚變尋親！90歲翁找伴 意外找到失散40年兒女

2019-03-11 17:08

聚餐照失焦？楊振寧、翁帆赴宴 與會者多「老少配」

2019-03-11 17:10

中共解放軍海軍一架戰機在海南墜毀 2名飛行員殉職

2019-03-12 16:23

在對岸任人大、政協、無薪代表就算當官？其實陸委會超少開罰…

2019-03-12 10:00

美團去年虧損擴大 虧逾5,000億元

2019-03-11 23:53

美朝談崩後 美官員爆：北京也擔心川普甩手走人

2019-03-12 09:55

陸港7所商學院 躋全球百強

2019-03-12 00:03

衣航罹難者只因家境富裕 陸酸民竟嗆「死有餘辜」

2019-03-12 16:18

中國民企自製飛機 GA20試飛成功

2019-03-12 11:16

世界圍棋冠軍柯潔 將就讀北京清大念工商管理

2019-03-12 10:37

落馬虎成箭靶 中共兩高報告都點名「孫政才」

2019-03-12 14:10

西藏高官稱：獲中共中央批准 才能叫達賴

2019-03-12 09:23

陸三自愛國會主席揚言 消滅基督教「洋烙印」

2019-03-12 10:06

兩制台灣方案 劉國深：大陸可以聽民進黨人的意見

2019-03-12 14:37

美宗教自由無任所大使訪台批中 中國表不滿

2019-03-11 20:44

正妹遭貨車輾斃當場死亡 目擊者：疑似自殺

2019-03-12 15:34

陸涉台學者李振廣：習要福建探索兩岸融合發展新路

2019-03-12 11:42

獸父性侵讀小學女兒 被逮堅稱沒有做錯

2019-03-11 17:23

人大會議期間 港區人大代表王敏剛突病逝

2019-03-12 09:15

大陸將建立智財權懲罰性賠償制度 侵權最高判賠5倍

2019-03-12 09:06

劉鶴與賴海哲通話 就貿易文本關鍵問題具體磋商

2019-03-12 10:01

習近平月底訪義 可能與教宗會面

2019-03-12 00:51

鴻海鄭州廠 暫停招工

2019-03-11 23:20

禁飛737 MAX 8 陸民航局：保證安全才會放行

2019-03-12 11:39

南海駐軍 中共海軍新型醫療船曝光　

2019-03-12 15:57

高盛看好A股：滬深300指數有50%上漲空間

2019-03-11 17:06

央視前主持人崔永元神隱多日現身 曬照預告續爆料？

2019-03-11 17:00

「兼職」陸村委？台灣里長：只是交流

2019-03-12 00:51

四川極地鑽機 再戰北極圈

2019-03-12 02:05

陸最高檢報告坦言「新疆反恐維穩任務繁重」

2019-03-12 11:55

七天無理由退貨 電商買賣雙贏

2019-03-12 02:06

四川樂山大佛修峻 下月出關

2019-03-12 02:06

美團虧大了 去年賠1154億元

2019-03-12 11:54

直面回應冤案 陸「兩高」高層首度亮相「部長通道」

2019-03-12 13:33

影／中共軍機海南失事釀2死 民眾驚吼：飛機掉下來了！

2019-03-12 16:47

民企自製飛機 GA20試飛成功

2019-03-12 02:06

用醫療券被「抬價」 4副眼鏡要6000元… 比房租+水電費還高

2019-03-12 13:30

為190萬假結婚 港女慘被分家產或面臨牢獄之災

2019-03-12 15:34

在岸人民幣早段升逾百點 連兩日上漲

2019-03-12 12:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top