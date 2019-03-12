香港研發智能機程車證 司機憂收入被數據收集

2019-03-12 15:33 香港01 記者潘嘉寶／報導



香港政府提出計程車智能化，研究電子司機證與計程錶結合，以改善計程車服務。 香港01記者羅君豪／攝影 分享 facebook

香港政府提出要把香港構建成為一個智慧城市，就連計程車（的士）也要走向智能化。運輸署計劃在今年內展開，探討將計程車司機認證電子化的可行性及可應用的科技工作，透過淘汰目前的紙質司機證，改為電子智能司機證系統，藉此收集計程車的營運數據，並研究與計程錶結合，以改善計程車服務，打擊濫收車資等違規問題。然而，有計程車司機擔心隱私問題，部分車主則憂司機高齡化，適應新科技成問題。

因應計程車及公共小巴業界要求政府為司機證訂定較長的有效期限，運輸署在去年10月6日起，延長計程車及小巴司機證有效期限至十年。根據法例司機在提供服務時，必須按規定在計程車或小巴車廂內展示司機證，違者可被罰款2千港幣（約台幣8千元）。

隨著科技愈趨發達，計程車司機證亦走向智能化。運輸署表示，該署及計程車服務質素委員會，計劃在今年內展開探討將計程車司機證電子化的可行性及可應用的科技工作，例如電子司機證系統可協助收集更多計程車的營運數據，配合智能交通的趨勢，並研究將電子司機證結合計程車的計程錶是否合適等問題。

杜燊棠形容電子司機證「有好也有不好」。圖／擷自香港01資料照 分享 facebook

本身是計程車服務質素委員會成員的汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠表示，假若電子司機證能數集更多營運數據及結合計程錶，「有好也有不好」，不好是擔心私隱問題將被洩漏，「賺了多少錢都被知道」；從另一角度看，好處可有助打擊「黑的」及濫收車資，並估計此政策是為，政府日後推出6百部專營計程車的「鋪路」，「專營計程車擬設僱傭制度，電子司機證對僱主更有保障」。

車主支持行業與時並進 但要解決司機年老化問題

計程車行車主協會主席吳坤成表示，支持計程車業與時並進，汽車業電子化是全球所趨：「無人駕駛早就有了」，但香港計程車的司機不足及年老化問題嚴重，政府必須正視。根據運輸及房屋局最新數據，去年50至69歲持有計程車駕駛執照有約16萬人，29歲或以下只有1070人，吳坤成指出，若政府要推行電子司機證，建議需按步就班，要給時間予較年長的司機適應。

香港過去5年持有有效計程車正式駕駛執照的人數。圖／擷自香港01資料照 分享 facebook

文章授權轉載自《香港01》