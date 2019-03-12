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涉走私 西周珍貴青銅器日本突然撤拍

2019-03-12 13:37聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

一批西周晚期曾伯克父青銅組器原計劃在今天（12日）於日本東京拍賣，拍賣公司「東京中央拍賣」突在上周六於官網發出撤消拍賣的聲明。大陸業內人士透露，因為這批銅器已被一些文物考古界專家質疑，為近年自大陸非法走私到境外的盜掘文物。一位知名青銅文物研究專家指，中共公安正調查事件。

據澎湃新聞，此組青銅器為周代曾國國君克父所有，包括鼎、簋、壺、甗、霝、盨等六大類共八件，每件器物上均鑄有子孫頌揚先祖之德，以求子孫萬代得以庇佑的銘文，少則八字，多則百字。其內容對於書法藝術及青銅學術研究有著極其重要的作用。

這批青銅器為民國舊藏：「此組西周曾伯克父青銅組器來源顯赫，經專家繁復考證，乃柯莘農摯友，近代名人蕭振瀛因時局動蕩，為躲避戰火，代友轉藏至西安柯莘農處，並附書信予以說明。其學術價值及歷史人文價值尤為珍貴。」

然而根據上海一名藝術收藏界人士指出，已有多名專家學者指出，該批青銅器並非民國舊藏，疑似近年來從中國非法盜掘、非法走私到境外的重量級文物。當中5大疑點包括：

一，該批青銅器鏽色具有明顯「生坑」特徵（出土未久呈現的新鮮鏽色文物謂之「生坑」）。這批青銅器通體藍鏽，與近年湖北隨州文峰塔、棗陽郭家廟和京山蘇家壟出土的曾國青銅器鏽色完全相同，與傳世的銅器明顯不同。

二，近年來，湖北隨州義地崗、文峰塔墓地、棗陽郭家廟墓地、京山蘇家壟墓地多次遭到盜掘。湖北警方多次破獲相關盜墓案件。

三，「曾伯克父」青銅器在私人收藏中已有露面，全都是近年出土。吳鎮烽所編《商周青銅器銘文暨圖像集成（續編）》一書中收錄有7件帶有「（曾）伯克父」銘文的銅器，全都註明均為近年出土。

四，民國時期，曾國青銅器發現極少，這樣一批成組的帶銘文青銅器竟然完全不見於任何的著錄，非常不合常理。柯莘農本人是著名的收藏家，他收藏的帶銘文銅器如「太師虘簋」等都已見於著錄，惟這批成組的帶銘文器物卻從未著錄過。

五，一名學者專門查驗比對民國報刊上的蕭振瀛本人書法，與拍賣行提供的信中落款「瀛」寫法字跡完全不同，而且信紙也不是民國時期的紙。

上周六，東京中央拍賣於其官網發出聲明，指拍品涉及家族遺產糾紛，決定中止拍賣。

此套曾伯克父青銅組器，為西周晚期姬姓諸侯國曾國國君所鑄。包括鼎、簋、壺、甗、霝、...
此套曾伯克父青銅組器，為西周晚期姬姓諸侯國曾國國君所鑄。包括鼎、簋、壺、甗、霝、盨等六大類共八件。（壹讀網）
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每件器物上均鑄有子孫頌揚先祖之德，以求子孫萬代得以庇佑的銘文，對於書法藝術及青銅...
每件器物上均鑄有子孫頌揚先祖之德，以求子孫萬代得以庇佑的銘文，對於書法藝術及青銅學術研究有著極其重要的作用。（壹讀網）
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文物東京走私
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