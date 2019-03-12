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正妹遭貨車輾斃當場死亡 目擊者：疑似自殺

2019-03-12 15:34香港01 記者黃廸雯、陳浩然、魯嘉裕／報導

11日凌晨香港大埔吐露港公路發生致命交通意外，一名33歲女子被撞倒及捲入車底，當...
11日凌晨香港大埔吐露港公路發生致命交通意外，一名33歲女子被撞倒及捲入車底，當場死亡。 圖／擷自香港01資料照
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11日凌晨香港大埔吐露港公路發生致命交通意外，一名33歲女子被撞倒及捲入車底，當場死亡。貨車司機因涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。33歲女性死者名為羅蘊芝（Rachel），於中原地產西半山分行任職地產經紀。據了解，Rachel生前曾向同事透露與家人關係不睦，但未有提過輕生念頭，且並無精神異常。

死者主管：吃飯時未見異樣

Rachel為家中長女，與家人居在大埔富亨邨十多年以上。Rachel最近曾向同事透露，與家人關係不快，但未有提過有輕生之念，而Rachel的社交網絡最後更新日子為2月22日，貼文亦未見異樣。Rachel任職的分行主管表示，10日晚間意外發生前，曾與Rachel及數名同事吃飯，之後Rachel與另外兩名同事一同離開，吃飯時未見對方有任何異樣，相信事件與「工作壓力」無關。Rachel的主管表示，現在自己與同事的心情還在平復中。

目撃者：事主沿快線路肩行走

意外發生前，警方曾接獲駕駛人士報案，指有一名女子在該處徘徊，但在警方到場前意外已經發生。有目撃者於網上留言表示，11日凌晨3點40分左右看到Rachel沿快線道路肩行走，行路時左搖右擺「感覺像喝醉酒」，但當時因「電話收在袋中又下大雨」，所以沒有報警，悲劇發生後他也感到内疚及十分不安。

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文章授權轉載自《香港01》

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