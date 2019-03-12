用醫療券被「抬價」 4副眼鏡要6000元… 比房租+水電費還高

2019-03-12 13:30 世界日報 香港12日電



用醫券被「抬價」「1副眼鏡好難做」 夫婦被遊說6000元配4副 醫療券驗眼配鏡2年限2000元 香港中國通訊社 分享 facebook 中文大學公共衛生及基層醫療學院的長者醫療券研究發現，有34%受訪長者表示，當使用醫療券接受同一名醫護人員同一類醫療服務時，覺得收費會比平時高。研究又指出，約33%受訪長者支持為每次醫療券申領設上限，防止不必要收費。

明報報導，年屆六旬的馮太與丈夫家庭月入約1.5萬元，二人擔心私家醫生收費高昂，一直不捨得使用醫療券，以備不時之需。馮太與丈夫去年底光顧眼鏡店，店員以「一副眼鏡好難做」為由，游說他們合共花費6000元，每人配了兩副眼鏡，總金額比每月4500元的租金連水電費還要高逾三成。馮太說，「3000元真的很心痛，就算用政府錢都覺得肉赤」。對於政府就視光師服務設收費上限，她認同做法，「如果有限制，（眼鏡店）就不敢收這貴」，她認為兩年最多用2000元於視光師服務的上限合理。

據報導，社區組織協會幹事連瑋翹說，不時收到長者有感使用醫療券被「抬價」的個案，有名婆婆因感到腳無力向中醫師求診，獲開安宮牛黃丸、田七粉和中藥劑，醫療券戶口被扣1540元，該婆婆向另名中醫師查詢時獲悉有關藥物只值600元。另有七旬翁到牙醫診所拔牙，標價600元，最後因牙醫指要做小手術索1400元醫療券。