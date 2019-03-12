為190萬假結婚 港女慘被分家產或面臨牢獄之災

2019-03-12 15:34 香港01 記者梁祖饒／報導



朱小姐協助假結婚，需簽署「申請結婚聲明書」。圖／擷自香港01資料照 分享 facebook

假結婚後想「回頭是岸」，離婚可免責嗎？早前報道港女朱小姐（化名）為賺50萬元港幣（約台幣190萬元），遠赴福建與「丈夫」假結婚，並為丈夫申請雙程證，但數日後心感後悔，並考慮離婚了結。內地律師指出，若要單方面辦理離婚手續至少需長達一年的時間，如辦理離婚同時，想拒絕丈夫來港，建議先向辦理證件的相關部門通報。執業大律師陸偉雄表示，縱使事主與丈夫離婚收場，亦早已觸犯串謀詐騙罪，即使離婚也不能減輕刑責，建議事主主動投案自首。

假結婚申請人朱小姐在社交網站看見「可短期賺大錢」的假結婚貼文，更保證「三日可收35萬」，完成整個手續可獲50萬元。中介更聲稱半年便可離婚，她便選擇到福建當地的民政機關假結婚，更到公安部門為丈夫辦理雙程證，當晚還在「夫家」過夜。朱小姐與丈夫辦完手續後，才知悉丈夫繳交的費用僅為12萬元港幣（約新台幣47萬元），「賺取50萬元」由始至終是騙局。其後朱小姐也沒能到聯絡中介取錢，僅獲丈夫交予的1萬港幣（約台幣4萬元）。

但是，朱小姐其後發覺謊話愈揭愈多，單程證一般獲批年期至少為3至4年，並非中介所指的「半年」。朱小姐更發現丈夫育有兩名未成年的子女，並欲申請他們來港，她漸感擔憂，害怕後續問題越來越多，打算離婚及中止申請丈夫來港。

朱小姐因一時貪念，見到網上有假結婚可獲50萬元港幣的宣傳，就答應協助騙徒。香港01記者梁祖饒／攝影 分享 facebook

單程證批出前 要求再約見配偶

曾協助落求職陷阱而被騙假結婚的事主，離島區區議員鄧家彪認為，如今朱小姐已簽署三個月為期的雙程證申請，她只能儘快提供分居證明予審批部門，並且拒絕簽署往後的雙程證申請。鄧家彪續指單程證審批時仍有堵截措施，指公安部在批發單程證件前，會再次要求其配偶親身到公安部核實有關申請，確保申請人是以家庭團聚為由到港。

單方面離婚至少一年 丈夫或可「分身家」

內地律師陳志榮表示，如雙方自願離婚，可即辦即批，並可短期內獲得離婚證；惟朱小姐想單方面離婚，需以感情破裂為由到法院申請離婚，辦理離婚手續的時間長達一年。陳志榮指出，如朱小姐拒絕丈夫申請單程證或雙程證到港，她需攜帶離婚的判決書或相關審訊的證明至審批部門，再由審批部門作決定。陳志榮更補充，假結婚申請人朱小姐辦理離婚，如較早前沒有簽訂任何離婚協議，而女方擁有不動產或其他資產，有機會可被男方「分家產」。

若證假結婚 可收回居留權

執業大律師陸偉雄指，朱小姐與他人合謀，早已犯串謀詐騙罪，一經定罪最高可被判監禁14年。縱使選擇離婚了事，只是減輕對事件的傷害，當事人仍然難逃罪責。陸偉雄指如「丈夫」被查出假結婚，縱使已取得單程證及永久居留權，入境處仍可取消其居留權。陸偉雄建議朱小姐主動投案自首，轉作污點證人提供證據，減低合謀詐騙入獄的風險。

文章授權轉載自《香港01》