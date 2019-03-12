4成湖南人嚼檳榔 當局下令禁打廣告

2019-03-12 12:14 中央社 台北12日電



湖南人嚼檳榔的比例達到41.12%，30至40歲族群更高達52.28%，檳榔加工產值逾人民幣百億元。為此，湖南檳榔協會近日通告，所有檳榔企業15日前暫停全部廣告宣傳，引發軒然大波。 聯合報系資料照／記者徐如宜攝影 分享 facebook

綜合陸媒報導，湖南省檳榔食品行業協會8日下發「關於停止廣告宣傳的通知」，要求湖南所有檳榔生產企業從7日起停止國內全部廣告宣傳，且必須在15日前全部完成。如未按要求落實，將取證並採取相應措施。

通知稱，所有企業即日起停止國內全部廣告宣傳，停止發布的媒體平台包含且不限於報紙、電台、電視台、高速公路、機場、鐵路列車、地鐵、公車、網路、電子看板、店鋪廣告、電影院、計程車頂等。

湖南省檳榔加工產業年產值已超過人民幣100億元（約新台幣460億元），30多萬人從事檳榔加工，穩占全國第一位。

天眼查數據顯示，中國共有9441家從事生產加工或銷售檳榔的企業，其中湖南有4058家，位居第一；海南以3732家位列第二。

根據統計，湖南人有4成會吃檳榔，每天甚至要吃上3、4包才能止癮。在湖南街頭，小至3歲小孩，大至70歲老人家都會買來吃。

湖南省檳榔食品行業協會秘書長楊勳處證實了通知的真實性。他表示，廣告被全部禁止後，或給湖南檳榔行業銷售帶來重大打擊。

有多家檳榔生產企業表示，儘管收到了協會通知，但後續會將廣告轉移到線下活動再進行宣傳，以減少對公司銷量的影響。

當地民眾稱，停止廣告宣傳，對抑制吃檳榔作用不大，「以前一天一包，現在一天三包」。