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禁飛737 MAX 8 陸民航局：保證安全才會放行

2019-03-12 11:39聯合報 記者羅印冲╱即時報導

衣索比亞空難發生後，中國民航局向大陸國內各運輸航空公司下發文件通知，要求暫停波音737 MAX 8飛機的商業運行。陸媒今晨引述中國民航局副局長李健表示，「民航局一定會保證問題得到解決，才會放行。」

據中國青年報報導，大陸全國政協委員、中國民航局副局長李健表示，對於最近發生飛行事故的波音737 MAX 8飛機，中國民航局已向波音公司和美國聯邦航空局發函，要求其對相關問題作明確說明；並將派人參與對這款飛機及時跟進調查。

他強調，「民航局一定會保證問題得到解決，才會放行。」

3月11日上午，中國民航局在官網發佈通告稱：「鑒於兩起空難均為新交付不久的波音737-8飛機，且均發生在起飛階段，具有一定的相似性，本著對安全隱患零容忍、嚴控安全風險的管理原則，為確保中國民航飛行安全，3月11日9時，民航局發出通知，要求國內運輸航空公司於3月11日18時前，暫停波音737-8飛機的商業運行。」

李健表示，同一款飛機在130多天內發生兩起飛行事故，給中國民航監管部門帶來了很大壓力。「我們面臨著飛行員敢不敢飛、能不能飛的不確定性，因此決定暫停波音737 MAX 8飛機的商業運行。」

報導指出，中國民航局表示，將聯繫美國聯邦航空局和波音公司，在確認具備有效保障飛行安全的有關措施後，通知各運輸航空公司恢復波音737 MAX 8飛機的商業運行。

對於該機型停飛的影響，大陸民航專家林智傑告訴《每日經濟新聞》記者，目前大陸國內有90多架波音737 MAX 8，總量佔比不到3%，對旅客出行影響相對不大。

根據大陸民航資源網數據顯示，目前大陸國內航線共運營737 MAX 8飛機96架，其中南航24架、國航15架、海航11架、上航11架、廈航10架、山航7架、深航5架、東航及祥鵬各3架、奧凱及福州航空及昆明航空各2架，九元航空1架。

中國民航局副局長李健。大陸搜狐網
中國民航局副局長李健。大陸搜狐網
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