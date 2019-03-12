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中國民企自製飛機 GA20試飛成功

2019-03-12 11:16世界日報 北京12日電

民企自製飛機 GA20試飛成功 中國新聞社
民企自製飛機 GA20試飛成功 中國新聞社
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中國民企自主研製通用飛機GA20，11日在浙江橫店通用機場完成試飛。當天GA20首次進行了失速測試、穩定性測試及操縱性能測試，展示了各項優越性能。

中新社報導，江西冠一通用飛機公司11日透露，該公司一架具備完全自主知識產權的「民企造」通用飛機GA20，當日在浙江橫店通用機場首次面向公眾完成試飛。

科研試飛是飛機型號整機研製的必要環節，透過多科目的科研試飛獲得數據以驗證飛機的安全性、穩定性及操控性。

GA20也是中國首個向公眾展示試飛全過程的通用飛機型號。

報導說，經過半個小時的試飛後，安全返場著陸，飛機狀態穩定。 冠一通飛董事長朱頌華表示，「這是中國航空民企充滿自信地與世界強企平等競爭的一次預演和自我展示，我們希望透過不斷的試飛，秀出中國自主核心技術」。

GA20試飛成功 中國新聞社
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該公司還將按照中國民航局的適航審定要求，完成200至300個架次的試飛任務，完成包括不可用燃油飛行測試、前後重心操縱性測試、前輪擺振測試等測試各項試飛科目，並計畫在2020年前後取得中國民航局（CAAC）型號合格證並啟動產業化進程。

GA20飛機是由冠一通用飛機有限公司於2015年啟動的中國民企首個完全自主知識產權通用飛機項目，從立項、設計、試驗到首飛，歷時3年多。這款單發四座固定翼通用飛機可滿足飛行培訓、私人飛行、觀光旅遊等多種用途。其最大續航里程可達1200公里，巡航速度達每小時265公里，每秒爬升率達到5公尺。

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