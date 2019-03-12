桂台青年攜手築夢公益 用電影為南寧宣傳

2019-03-12 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



廣西首部獲得多項國際大獎的奇幻愛情電影「未來的你」主創見面會暨廣西電影微公益啟動儀式，日前在南寧舉行，片方在為觀眾帶來電影視覺盛宴的同時不忘回饋社會，積極投身公益事業，承諾將捐贈電影票房收益的1%作為廣西電影微公益基金，用於公益慈善事業，電影女主周思竹作為廣西微公益大使，將前往廣西聾啞學校進行愛心慰問，並贈送慰問禮品。

電影全程在廣西取景，充分展現了廣西當地的風土人情及文化特色，由廣西禾觀影視和興奮影業聯合出品，南寧台青、勝華文創執行長林大為也是此次聯合發品人之一。

影片講述了一段跨越時間和空間的奇幻愛情故事，導演曾張粵紫表示，希望透過這部電影告訴大家，在現實壓力下，不要為了結婚而結婚。要為了愛情而去愛，為了快樂而去活，無論多少巧合重疊在一起，相遇相愛是否都是命中註定，一定要去尋找命中註定的那個人來陪妳走完一生。

廣西勝華文創執行長林大為表示，做為首次廣西電影的聯合出品人，發揮台青拚搏的精神，支持廣西本土電影。廣西正在積極推進「南向、北聯、東融、西合」的開放發展格局，南寧邁向國際化的步伐也是越來越快，將吸引了越來越多的優秀人才聚集。

南寧台商協會會長周代祥表示，廣西本土電影「未來的你」見證了台青與桂青及海歸人才的充分融合完美合作，此次電影在廣西首次有台灣青年參與其中，並以電影方式為南寧城市作為宣傳，對此次電影非常期待，而南寧台協未來更會以創新的方式，支持來邕創業就業的青年，找尋一個更大揮灑的舞台。