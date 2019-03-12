微信禁賣藥物、非法保健品

2019-03-12 02:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



大陸不少人從事「微商」生意，其中也有不少台商，透過微信出售、代購各種物品，當中亦有人售賣藥物、保健品等醫藥類產品。不過，「微信賣藥」恐怕再也不能出現。微信安全中心日前發布公告，將嚴厲打擊一切發布、展示、傳播各類「違法違禁品」售賣信息，涉及藥物及非法保健品等。

據香港01報導，微信安全中心日前發布公告稱，利用微信個人賬號發布「違法違禁品」售賣信息，將觸犯大陸「刑法」等相關法律法規，微信安全團隊會對違法違規行為堅決處理、嚴厲打擊。同時要求，微信個人賬號不得發布、展示、傳播各類「違法違禁品」售賣信息，其中就包括藥品、醫療器械、非法保健品以及催情迷藥等。

如果是用戶通過個人賬號、微信群等發布違法違禁品售賣信息，屬於違規行為；如果是幫助朋友在朋友圈、微信群轉發宣傳推銷違法違禁品的行為，一旦出現問題，售賣方、轉發者均有可能需要承擔行政處罰。

另據中國新聞網引述專家指出，個人兜售藥品尤其是處方藥售賣是絕對不允許。「即使是呼籲多年的電商渠道，中國相關部門至今也仍未放開處方藥的交易權限，對於藥品交易可謂慎之又慎，更何況是魚龍混雜、真假難辨微商渠道。」

據知，微信並沒有完全封殺朋友圈發布保健品售賣信息，只是強調不能宣傳「非法保健品」。但有分析認為，保健品較容易涉及虛假、誇大宣傳功效等違法違規行為，比如去年12月被揭虛假宣傳的「天津權健」、「無限極」等，微信朋友圈就是其中一個產品銷售渠道，甚至成為傳銷集團「擴張」的主要途徑。