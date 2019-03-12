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四川極地鑽機 再戰北極圈

2019-03-12 02:05聯合報 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導

「極光」一號極地鑽機，最早於2016年亮相北極圈。 圖／本報四川德陽傳真
「極光」一號極地鑽機，最早於2016年亮相北極圈。 圖／本報四川德陽傳真
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2017年12月，中俄亞瑪律液化天然氣項目首條生產線投產，所用的「極光」號極地鑽機轟動一時，它是由航太科工下屬、位於四川德陽廣漢市的宏華集團有限公司（簡稱宏華公司）研製的。不久前，「極光」二號誕生，這台更高性能的鑽機已經起運前往北極圈，近期可抵達；技術小分隊將前往進行調試安裝，可在6月正式開鑽。

「極光」號極地鑽機最早於2016年亮相北極圈，作業地點位於北極圈核心區域，距離北冰洋只有10多公里，當地歷史最低溫度曾達到-57℃。隨後，宏華開始研發生產「極光」二號，這也是大陸第二台可在-50℃低溫和12級以上強風環境下連續工作的極地鑽機。

宏華產品研究所所長鄔柯介紹，從外形上看，極地鑽機與常規陸地鑽機最大的區別，就是穿上了「棉襖」。極光一號井架用帆布包裹保溫，極光二號用的是夾心保溫鋼板。極地鑽機使用環境最低溫度達到-50℃，運輸儲存環境最低達到-60℃。

在去年底之前，大陸尚沒有-60℃標準的鋼材可供選擇，研發團隊廣泛借鑒青藏鐵路等工程項目做了大量試驗，才確定最後的材料和標準。為了應對極寒天氣，「極光」二號全封閉的鑽機內部還設計了一套「中央空調」，實現了外部-60度的情況下、內部溫度10度，保證內部人員有良好的作業環境。

據介紹，目前世界最深井是俄羅斯柯拉半島12262米超深鑽，大陸完鑽井深7018米的松科二井排名全球第三，創造了亞洲紀錄。而松科二井工程使用的「地殼一號」萬米鑽機，正是由吉林大學和宏華公司聯合研製的。鄔柯說，目前他們正在籌備研發15000米「地殼二號」高寒鑽機，劍指這一全球尚未達到的深度。

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