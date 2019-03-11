香港粉嶺華明邨逾10戶水管爆裂 廁所淹水、滿屋排泄物

2019-03-11 18:03 香港01 記者呂諾君／報導



粉嶺華明邨自1990年入伙以來，至今已近30年，邨內設施出現老化情況。近日相繼有住戶指，部分安放於單位內的廁所水供水和去水公家喉管出現損耗情況，造成水管爆裂。多個單位水浸遍地，嚴重者更是全屋充斥排泄物，住戶除了忙於清理，更因屋內多處被水浸壞，要花錢裝修全屋，損失慘重。地區人士指，雖然該處為租置屋邨，但房署應與法團多作協調，全面檢查屋邨。

華明邨於1999年加入租者置其屋計劃，近日分別有租戶和業戶表示，單位內的廁所水公喉爆裂，漏水甚至噴水。部分爆裂發生於深夜或者家中沒人的時間，住戶發現之時，單位內水位已積至數厘米高，猶如「嬉水池」。從住戶拍攝的片段可見，雖然已關上了廁所門，但仍有大量水從門縫及門頂溢出，房間地板全都被水浸泡。除了供水喉爆裂，更有單位是廁所去水喉有問題，大量污水滲漏於屋內，情況不堪設想。

北區社區幹事潘孝汶指，該處是「Y型公屋」設計，部分公家喉管藏於單位內，雖然該邨使用淡水沖廁，但不少住戶的地板、傢俱都被浸壞，而去水管爆裂的單位情況是更加嚴重，「成間屋黃晒、臭晒嘅都有，但大部分業戶都係自己攞錢出嚟重新裝修，因為索償過程實在太過繁複。」潘指，因該處為租置邨，業戶如要索償，需由管理處找公證行處理，業戶需提供大量相片、清單等證據，而處理過程一般需時甚久，在身心俱疲之下，不少居民都情願放棄追討。

潘孝汶指，雖然該處維修問題由法團主理，但有逾十名住戶面對相關情況，當中部分為租戶，認為房署絕對有責任督促和協調，為屋邨喉管進行全面檢查及維修。他又建議住戶可事先購買家居保險，防患於未然。

文章授權轉載自《香港01》