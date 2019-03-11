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涉性招待醜聞拖累BIGBANG 勝利自請退出演藝圈！

獸父性侵讀小學女兒 被逮堅稱沒有做錯

2019-03-11 17:23香港01 記者朱棨新／報導

現年63歲被告否認5度強姦親女。 香港01資料圖片
現年63歲被告否認5度強姦親女。 香港01資料圖片
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六旬漢涉多番強姦和非禮就讀小學的親女，更在被捕後稱：「等於吃東西那樣，挺好啊，你會不會只吃一次啊？」他早前被裁定1項強姦和5項非禮罪成。案件今(11日)在高等法院判刑，法官引述其心理報告，指他罪成後仍堅稱自已未有做錯，毫無悔意。法官又痛斥六旬漢放任自己的性慾，視女兒為洩慾對象，罪行可恥，遂判他監禁9年3個月。

辯方求情指，現年63歲的被告有兩段婚姻。他和前妻育有三名子女，其中一名兒子是弱智人士。被告和前妻因為該名兒子的關係，經常爭吵。前妻最終帶走其他子女，該名兒子由被告照顧。辯方指被告掛念兒子，將會找家人在他入獄期間代為照顧。

辯方又指，望法官判刑時考慮被告犯案時沒有使用武力，事主的身體沒有受傷。

法官判刑時則指，被告非一時衝動犯案。他肆意放任自己的性慾，令性慾膨漲，又視事主為容易得手、擺佈的洩慾對象，對親情置諸不理，違反父親的天職和事主對他的信任，行為可恥。而事主在客廳的床褥遭被告侵犯後，曾改為在沙發入睡，或抱著胞弟入睡，惟被告都沒有懸崖勒馬，執意重覆罪行。

報告顯示，案件對現年18歲的事主的成長等有嚴重影響，她因此有創傷後遺症和嚴重憂鬱。相反，被告的心理報告卻指他自我中心，對本案欠反省和同理心，仍然堅稱自己沒有做錯，未無悔意，但因其年紀而認為他重犯機會低。

此外，被告曾因非禮智障媳婦，於2014年被判10個月。法官指該非禮媳婦案是在本案後發生，因此是次判刑不會考慮。

被告原被控5項強姦罪和5項屬交替控罪的亂倫罪。根據事主早前作供，她於2009至2011年間和胞弟、被告在客廳入睡時，多次遭被告以手指撥弄和用舌頭舔她的私處，而被告繼而將她強姦。被告早前被裁定發生於2010年3月的強姦罪罪成，當時事主10歲，而其他的強姦和亂倫罪不成立，但屬交替控罪的4項非禮罪則罪成。

被告又控於2006年至2011年間，兩次迫事主替他手淫，但陪審團只裁定其中1項非禮罪成，另1項非禮罪脫。而事主至中學時，才鼓起勇氣向老及透露遭侵犯，事件報警。

文章授權轉載自《香港01》

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