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徵婚變尋親！90歲翁找伴 意外找到失散40年兒女

2019-03-11 17:08世界日報 中國新聞組／北京11日電

90歲老爺爺征婚，卻意外尋回失散40年的女兒。 圖／擷取自視頻
90歲老爺爺征婚，卻意外尋回失散40年的女兒。 圖／擷取自視頻
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上海一名90歲覃老先生，日前想要找個老伴便到婚姻介紹所，發現婚介所初姓負責人竟然是前妻同事兼好友，意外替覃老先生找到了失散40年的兩個小孩。

看看新聞報導，覃老先生年輕時是一名軍人，和前妻有過一兒一女，但因為聚少離多、感情不和，兩人早在40多年前就離婚了，孩子由前妻一人撫養，漸漸也失去了聯絡；之後覃老先生就一直獨自生活，本想把晚年生活寄託給養老院，但心裡總覺得空落落的，這才去婚介所徵婚，想找一個合適的人共度餘生。

初女聽了他的經歷之後，才發現和覃老先生前妻是曾經的同事兼好友，據她所知，20多年前，覃老先生的女兒移居到了美國，兒子仍在上海。但遺憾的是，8年前，覃老先生的前妻去世了，初女就再沒有他們的消息。

初女後來透過各種途徑終於找到了覃老先生的女兒，原來，覃老先生的女兒也在尋找爸爸。

報導指，覃老先生的女兒如今有了一個八歲小孩，一家人雖然遠在大洋彼岸，但日前通過視頻通話見了面。

視訊通話那天，覃老先生特地戴上了一條紅圍巾，想要顯得精神些。

據了解，覃老先生的女兒已多年沒有回國，但她已決定在今年6月，返滬與父親重聚，之後覃先生也與兒子取得了聯繫。

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