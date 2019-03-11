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聚餐照失焦？楊振寧、翁帆赴宴 與會者多「老少配」

2019-03-11 17:10世界日報 中國新聞組／北京11日電

楊振寧夫婦（左、左二）共赴晚宴。 圖／取自女導演胡玫微博
楊振寧夫婦（左、左二）共赴晚宴。 圖／取自女導演胡玫微博
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知名女導演胡玫近日在微博上曬出了一組聚會照片，配文寫道：「三八節與大師共慶」，但真正的亮點卻是三對到場的大師與他們的伴侶，即諾貝爾物理學獎獲得者楊振寧與翁帆、中國鋼琴界先驅劉詩昆與孫穎、以及「福娃之父」韓美林與周建萍，三對都是大師級的「老少配」。

多維新聞報導，97歲楊振寧和小54歲的妻子翁帆剛好站在合影照的「C位」上，架勢十足。而劉詩昆、韓美林這兩對則站在楊振寧先生右手邊的位置，導演胡玫則站在最右側；除了合影照，還有一張是用餐照，楊振寧和翁帆比肩而坐。

楊振寧在中國科學界的地位和影響力久負盛名，後來和翁帆因為老少戀的原因，更加備受外界關注，甚至多次被傳出兩人婚變的消息。不過兩人上月中訪問中國科學院高能物理研究所位於東莞的中國散裂中子源（CSNS），大部分考察時間都是十指緊扣。

另外，這次與會的韓美林和劉詩昆其成就同樣不可小覷。韓美林被譽為「福娃之父」，因為北京奧運會的吉祥物「福娃」就是由韓美林親自設計的。此外，韓美林還是中國國家一級美術師、清華大學美術學院教授，並獲得過聯合國頒發的「和平藝術家」的獎章和稱號。

據報導，至於劉詩昆則是中國鋼琴界的先驅，在鋼琴界碩果累累，曾獲得過李斯特鋼琴比賽特別琴，而且還是首批赴香港演出的鋼琴家之一。

除此之外，上述三位還有一個共同點，那就是都和比自己小得多的女性在一起，而且年齡差距都在20歲以上。楊振寧比妻子翁帆大了整整54歲，韓美林則比周建萍大28歲，而劉詩昆比孫穎大了36年。

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