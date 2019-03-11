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反對逃犯條例修法 民主派上街頭

2019-03-11 14:46世界日報 香港新聞組／香港11日電

特區政府面對社會各界及外商反對修改《逃犯條例》，至今拒任何讓步，民陣及多個民主派政黨10日到中聯辦抗議修例破壞「一國兩制」。公民黨立法會議員譚文豪指出，只要法例通過，北京及港府就可以將指觸犯分裂國家罪的港人，引渡到內地受審。他並呼籲巿民參加31日的大遊行發聲。

香港01報導，民主派議員及民陣一行20多人，上午由西區警署遊行至中聯辦門外抗議。眾人手持寫有「修訂條例變斧頭，硬送港人入虎口」的橫額，並高呼「引渡番大陸，成世都入獄」等口號。

香港蘋果日報報導，公民黨譚文豪明日將到台灣與陸委會就《逃犯條例》交流，他擔心香港稍後就《基本法》23條立法，只要配合《逃犯條例》修訂，港府日後就可引用「分裂國家罪」，引渡港人回內地受審。

報導稱，譚文豪表示一旦修例成功，港人日後如在港用互聯網批評中共領導人，北京政府就可引用香港法例同有的「不誠實使用電腦罪」，引渡港人到內地受審。

民主黨主席胡志偉更指，修例等於向國際宣布香港不再是「一國兩制」，勢必對香港現有經濟表現及條件造成極大衝擊。

自由黨榮譽主席田北俊8日表明反對修例，並指出很多商界人士憂慮於中國設廠及投資，會被以經濟罪行作引渡，又擔心香港作為國際金融中心的地位受損。

報導指出，正在北京出席兩會的中聯辦副主任楊健昨回應23條立法消息，指23條立法是《基本法》的要求，亦是特區政府的憲制責任，「有一國之責，沒有兩制之分」，至於甚麼時候啟動立法，楊相信港府會根據實際情況作適當安排。

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