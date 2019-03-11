港女師輕生前一天 曾投訴校長欺壓

2019-03-11 14:34 世界日報 香港新聞組／香港11日電



天水圍東華三院李東海小學女教師林麗棠6日於校內墜樓死亡，連日來有校內教師爆料校長羅婉儀疑多次辱罵、逼林麗棠寫悔過書等。東華三院成立獨立調查委員會調查，確認林師在輕生前一日，曾到總部教育科投訴。而校長羅婉儀已告病假，由兩名副校長暫代職務。

大公報報導，昨午二時許，校園內舉行超渡法事，數十名林老師的親友及同事，在場上香致祭，亦有家長、舊生和市民到場獻花致哀。林父含淚表示要為女申冤，又說「不想見校長，問候都沒用…」。

香港蘋果日報報導，東華三院主席王賢誌與執行總監蘇祐安、學務總主任吳奇壎等人與教職員及死者家屬會面。會上確認，林老師死前一天曾親自到東華三院總部投訴，指羅校長長期辱罵她，要求與負責處理教師投訴的吳奇壎會面。據悉，吳昨在會上自稱當時身在東莞，沒有親自接見，他事後感到自責。

報導指出，昨日會面有近20名教師參加，右學校近半老師。不少教師發言時不停抽泣甚至放聲痛哭。有教師坦言對事件感到內疚，稱眾人的懦弱助長羅的氣焰，更迫使林老師走上絕路。林麗棠死前一周曾多次向同事透露，自己只想「做好校長給她的要求」。

會後王表示，董事局承諾會逐一跟進他們的意見及訴求，及保護各人事後不會被秋後算帳。據悉校長羅婉儀已告病假，蘇祐安指羅的情緒現時不穩定，須由資深校長從旁協助平復心情，因此難以短時間內恢復工作。