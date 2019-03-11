赴港菲傭罹癌被解職 僱主拖欠薪 還說「祝妳健康」

2019-03-11 14:34 世界日報 香港新聞組／香港11日電



一名38歲菲籍女傭因罹患第三期子宮頸癌，在病假期間遭解僱。喪失醫療保障的她，僱主又拖欠逾萬元薪酬。幸獲妹妹的好心僱主伸援讓她暫住，又在網上眾籌醫藥費逾70萬元，她非常感動且感謝港人的好心。

治療費需100萬元

大公報報導，菲傭Baby Jane Allas於2017年底來港工作，受聘於一個巴基斯坦裔六人家庭。去年底，她身體不適，但僱主拒絕她請病假，今年1月下旬轉介到屯門醫院確診第三期子宮頸癌，Allas獲簽發病假至2月18日。僱主在2月17日發出解僱信，原因是Allas患癌，信末更諷刺地寫道：「祝你身體健康。」

Allas遭解僱，喪失醫療保障，無法繼續在公立醫院治療，兩周後更要離港。今年1月12日後，僱主未再支薪，連假日薪酬及代通知金，約拖欠逾萬元。Allas妹妹的僱主Jessica知悉後伸出援手，讓她暫住其家，又在網上眾籌醫藥費。

已籌得70萬善款

蘋果日報報導，根據眾籌網站顯示，昨晚已為Allas籌得約逾70萬元善款。Allas今日將再進行子宮掃描，並安排本周五開始接受專科治療。

報導指出，Allas早前獲告知治療費需100萬元以上，現時Allas沒收入，亦希望為其五名子女籌措生活所需，故暫時仍會繼續網上眾籌。Jessica又指，本周三Allas會就患癌後遭解僱問題與勞工處會面。勞工處指已接獲Allas前僱主涉拖欠逾萬元薪金個案。