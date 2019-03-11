港女為190萬假結婚 中國男只給4萬元她後悔求協助

2019-03-11 16:30 香港01 記者梁祖饒／報導



朱小姐因一時貪念，見到網上有假結婚可獲50萬元的宣傳，就答應協助騙徒。香港01記者梁祖饒／攝影 分享 facebook

「上錯了賊船，好怕好多手尾跟（要處理的事）！」一名20多歲的假結婚申請人朱小姐（化名），近月在社交網站被利誘「搵快錢（快速）」賺50萬元港幣（約新台幣190萬元），她數日後便決定乘坐高鐵到福建與「丈夫」會面，短短兩日便完成結婚及辦理「丈夫」申請雙程證等手續。

但所有手續完成後，朱小姐只獲得1萬元港幣（約新台幣4萬元）報酬，更得知「丈夫」繳交中介總費用僅為12萬元港幣（約新台幣47萬元），「賺50萬元」由始至終只是騙局，現心生後悔，更擔憂需承擔法律責任，終日惶恐不安。

執業大律師陸偉雄表示，朱小姐已觸犯串謀詐騙罪，最高可被判囚14年，籲公眾切勿因貪念以身試法。

「男定女幾歲？中港婚姻有無興趣？」自稱大專畢業的港人朱小姐，近日在社交網站群組見到一個「可短期賺大前」的貼文，由於最近遇上朋友出事向她借款，自己又因一時貪念，朱小姐於是聯絡發佈的珍姐。

港律師樓簽聲明 再到福建辦理手續

中介珍姐第一句便詢問朱性別及年齡，向朱小姐聲稱中港結婚可賺取50萬港元，更「拍胸口」稱「三日可收足35萬，保證安全」，但要求朱小姐到福建辦理有關手續，所有開支及手續費用均由中介包辦。

朱小姐之後便與中介珍姐見面，當天一早到尖沙咀婚姻註冊處申請「無結婚證明」文件，以便在內地辦理結婚手續。取得文件後，朱小姐便在本港一所律師樓簽訂一份《申請結婚聲明書》聲明，再到香港民政處宣誓。

兩日一夜福建結婚 「表哥」家中留宿

朱小姐翌日早上六時多乘坐高鐵到福建展開兩日一夜的「尋夫之旅」，另一位接頭人施小姐便在高鐵站接走朱小姐，到當地民政部門辦理結婚手續，並首次與福建丈夫及其「表哥」見面，更與丈夫首度合照，以貼上結婚證明書。

朱小姐在辦理手續期間，發現其「福建丈夫」曾結婚，育有兩名子女，一名韓國出世的兒子及一名在港出生的「雙非（指父母皆非香港居民）」女兒，他現時已與妻子離婚。由於路途遙遠，朱小姐需在「表哥」家中留宿。翌日朱再到公安部與「丈夫」一同辦理申請雙程證等手續。朱被要求與「丈夫」保持最少半年婚姻關係，至對方取得單程證為止。

返港追尾數失敗 才覺受騙

完成手續後，接頭人施小姐便獲得9萬港元中介費，惟朱僅從丈夫手中獲取1萬港幣酬金，施小姐則指示朱向珍姐取回尾數。朱滿心歡喜回港後，到珍姐所指示的找換店領取尾數，並不成功。朱小姐及後多番追問珍姐，惟珍姐以忙碌為借口托辭推搪，其後更消聲匿跡。

「自己借錢幫朋友，當時頭腦不清醒，用錯方法，現在知道錯啦！」朱小姐其後與「丈夫表哥」聯絡下，才得悉中介費用合共12萬港元，與當初「可賺50萬元」數目大相逕庭，始知受騙。

大律師陸偉雄：已構成虛假聲明

打破美夢的朱小姐發現真相後，直言「當初太蠢」，現時不敢向父母坦白，又怕被朋友知道會丟臉。她坦言擔憂假結婚的法律風險，現時正考慮辦理「離婚手續」，但未知是否可彌補過錯。

執業大律師陸偉雄指，朱小姐與他人合謀，並作出虛假聲明及向政府職員作出虛假申述等，已干犯串謀詐騙罪，如一經定罪，最高可被判監禁14年。縱使願意歸還有關利益，陸指一旦被查出，有關人士仍難逃罪責，勸籲公眾切勿因一時貪念以身試法。

朱小姐協助假結婚，需先簽暑「申請結婚聲明書」。香港01記者梁祖饒／攝影 分享 facebook

港女朱小姐與假結婚騙徒溝通過程。圖片／香港01提供 分享 facebook

律師呼籲民眾勿因一時貪念以身試法。圖片／香港01提供 分享 facebook

文章授權轉載自《香港01》