香港廉政公署老將朱敏健退休回顧︰絕非只靠運氣

廉政公署執行處處長(私營機構)朱敏健退休。香港01記者羅君豪/攝影 分享 facebook 在香港最大型的貪污詐騙案「佳寧案」中,苦思運算公式破解億元帳簿之謎;又曾奉命一人赴美國,在聯邦調查局(FBI)監視會面中勸服主犯回港受審等,屢屢成功將貪污權貴繩之於法。廉政公署執行處處長(私營機構)朱敏健即將退休,今日(11日)是他在廉署的最後一個工作天。

回顧 35年廉署生涯,笑談年輕時「甩轆(指忙到虛脫累垮)」往事,從青澀到幹練,查案鬥智鬥力,朱敏健比喻如橋牌對奕。打得一手好牌,豈是「好運」就能囊括。

上庭慘遭滑鐵盧 上司一句勉勵一記40年

一代老將破案無數,朱敏健開場不是先講得意之作,而笑談年輕時的碰壁經歷。第一宗主理的案件,涉及街頭毒品買賣案中有警員行賄,不過因為經驗不足,讓賣家擺脫了埋伏,原本一星期可以結案的投訴,展開了長達一年的追捕,期間試過上香港波樓收情報,結果避嫌走到男廁不得出,只能由同事解圍。

九龍區考車牌官大型「收規(收賄)」,他是第一個成功令疑犯供出如何受賄,該供詞並發揮漣漪效應,令其他考牌官陸續認罪。不過上到法庭,唯獨他負責見的被告脫罪,辯方鑽法律手段打供詞自願性,巧飾在無第三人在場時遭威迫利誘。

他憶述,「在同事慶祝之際,年青有為的幹探悶悶不樂。」在蘇格蘭場受訓過的外籍上司就勸勉他︰「對人對事,有贏有輸。(You can’t win them all. Win some, lose some.)」一記四十年。

刷牙時靈機一動破解「佳寧案」帳簿謎底

所謂有輸有贏,一條數學題令晉升機會失而復得。經典大案「佳寧集團詐騙案」調查長達17年,涉及的問題貸款達66億元,證物文件達400萬頁,多項記錄是「廉署之最」。朱敏健於1985年獲任命加入該專案小組,參與4年半間,為了破解銀碼過億的出數帳簿,去會計師樓學師一年。苦思多組加減方法,將入帳數字日子相近的項目,分類成16項交易。

朝思暮想這堆數字,終於在一個早上刷牙時靈機一動,將每筆支出扣減後來收回的尾數後,再除以「101」,16項交易均能通過該公式出到整數。而「101」是當年用來投新股的本金及利息金額,再對比發行日子,帳簿謎底解開——利用投新股洗黑錢。

此前因為調查無進展,令升級試落空,評語是「無經驗」;第二年交完「數學功課」後,同一位考官評他「勝在本地經驗」順利升職。當年帳簿上的八位數字,他現今仍能順口而出。

赴美勸機鐵短樁案主犯回港受審

廉署生涯中不乏追捕場面。1990年代末,機場鐵路香港站工程短樁案,廉署共拘捕13人。最後一名主犯潛逃美國紐約,要通報美國FBI。當年朱敏健肩負越洋勸犯的重任,在紐約見證美國探員全副武裝到一高級住宅拍門,在他幫忙認人下成功緝捕。

不過他最大的任務是要勸服對方回港受審,在FBI的三大要求下完成該次會面,包括不得有任何利誘、不可作警誡證供,以及一旦有FBI未能聽懂之處,將即時中止會面。好消息在三星期後傳來,該名主犯接受引渡回港,最後罪成判囚。

「創維詐騙案」 貨車追截賓士車

一次戲劇性的追捕,是協助鄰組,早上帶領一隊人在落馬州管制站外,等截一位上市公司主席。朱敏健徘徊赫見一輛三字車牌的白色賓士車駛出,因為熟記資料,即判斷關口「走餅」,遂下令追車。因為必須趕及目標人物未銷毀關鍵罪證,涉一份價值4,800萬元的假合約。

貨車追賓士,在紅磡才發現目標人物在途中已「棄車」,追到公司香港大堂又大排長龍。不過就閘口半掩之際,一位面熟的中年西裝男士截停入閘,恰恰按下目標樓層。廉署於2004年代號「虎山行」的行動,出動近百名調查員,在全港搜查從內地返港的創維數碼主席黃宏生及多名執行董事。翌年,朱敏健擢升為執行處助理處長。

勉勵要「吃苦如蜜」

半輩子在廉署,於1997年去FBI受訓後,推動成立財務調查組,即現今法證會計組的前身,是他在廉署最自豪的事。屢立下查案佳績,朱敏健就以其嗜好打橋牌為寓意,當中的奧妙「Experts are always lucky」,之所以是「專家」,運氣之餘,「機會總是留給有準備的人」。

連留給同事和繼任人的寄語都頗有玩味︰「大膽創新,小心落實,通盤考慮,吃苦如蜜」,方能做到「大小通吃」。現功成身退,但他的「牌局」未完,朱敏健表明,稍事休息後仍想擔任公職。

