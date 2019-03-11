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年薪55萬 小龍蝦學院畢業生搶手

2019-03-11 01:58聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸湖北省江漢藝術職業學校首設「小龍蝦學院」。當地官員宣稱，今年首批學生即將畢業...
大陸湖北省江漢藝術職業學校首設「小龍蝦學院」。當地官員宣稱，今年首批學生即將畢業，並將全數就業，年薪55萬元起跳。 潛江龍蝦學校網站
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大陸有一個「小龍蝦學院」，培訓小龍蝦產業相關人才，今年首批學生即將畢業，據稱全數就業，當地官方更喊出「小龍蝦學院學生沒有不能就業的，就業的沒有低收入的」。

北京青年報報導，中國全國兩會（政協、人大）期間，身兼全國人大代表的湖北省潛江市市長龔定榮表示， 今年首批小龍蝦學院的學生還沒畢業他們就被「預定一空」，今年會繼續擴大小龍蝦學院的招生規模，計畫再招200人，並且會擴充專業。

龔定榮說，學院是認真嚴肅，不是「鬧著玩兒」的。小龍蝦學院是在產業發展基礎上應運而生的學院。產業發展有各個方面的需求，比如種植養殖、餐飲加工等等。因此需要一大批青年人才，同時還要為將來產業發展培養領軍人物。

2017年，潛江市在當地的江漢藝術職業學校的飲食文化學院設置了小龍蝦相關的市場營銷、烹飪工藝與營養、餐飲管理三個專業，並納入統招，被戲稱為「小龍蝦專業」，引發網友熱議。

龔定榮說，據不完全統計，在潛江小龍蝦產業的就業人數為13萬至15萬，占了當地勞動人口的一半以上。除了學歷教育之外，小龍蝦學院3年來短期培訓了6000多人。

他說，經過3個月至半年培訓的人才，進入市場後很搶手，一般年薪都在人民幣12萬元（約新台幣55萬元）。有3年工作經驗的廚師，每個月都是3萬元至5萬元的薪資待遇，非常受市場青睞。

北京
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