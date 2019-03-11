走訪四川梓潼 發掘文昌明珠

2019-03-11 01:58 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧智元 ／四川梓潼報導



以「盛世文昌福澤中華」為主題的第四屆海峽兩岸文昌文化交流活動，3月9日文昌誕辰（農曆2月3日）在文昌文化發祥地四川綿陽市梓潼縣揭開序幕；前天下午，舉行以「文昌民間信仰的價值影響」為主題的文昌文化論壇。

台灣師範大學教授謝聰輝主持論壇時指出，自古有「北孔子、南文昌」之說，隋唐開科考試後，赴長安的南方讀書人，常由梓潼境內路過，祈求禱告，多得應驗，對於文昌帝君的奉祀逐漸普遍。文昌信仰在元末明初傳到台灣，清康熙54年，台廈道陳璸在台南孔廟東北角建文昌閣，特別立了「新建文昌閣碑記」，推廣文昌文化。學者普遍認為，深入挖掘文昌信仰的當代價值，讓文昌信仰根植人們的心中，對於道德提升、正氣弘揚、民族團結、構建和諧社會，具有十分重要的意義。

前天下午2時，「印象·梓潼」千人情景表演在四川文化藝術學院梓潼校區藝術水街展開，表演以司馬相如、唐玄宗、諸葛亮、蒲輔周、鄧稼先等在梓潼留下千古佳話的歷史人物為背景，以著名歷史片段為創作原型，借助行走藝術演繹風格，展開超大型實景展演。

梓潼縣位於四川盆地西北部，因「東倚梓林，西枕潼水」得名。梓潼氣候溫和，農產品豐富，自古有「五穀皆宜之鄉，林蠶豐茂之里」美稱，是鑲嵌在二千多年前巴蜀通中原重要金牛古道的一顆耀眼明珠。

梓潼歷史悠久，文化底蘊深厚，是中國建制最早的古縣之一，在西元前285年秦昭襄王即置縣，至今已有2300多年。悠久的歷史孕育出豐富多元的秦漢、三國、晉唐與元明清文化，縣內擁有七曲山大廟、司馬相如讀書台、臥龍山唐代摩崖造像、貞孝節烈總坊、李業闕、水觀音、敕法台、西岩寺等眾多名勝古蹟，以及被聯合國教科文組織譽為「音樂活化石」、「東方交響樂」的文昌洞經古樂，還有馬鳴陽戲、大新花燈等70多項非物質文化遺產，至今還保存完整「古代陸路交通的活化石」金牛古道，享有文化之鄉、長壽之鄉、中醫之鄉和名廚之鄉美譽。

「北孔子，南文昌」，梓潼是世界公認中華文昌文化發祥地，七曲山大廟被譽為天下文昌祖庭，始建於晉，為蜀地百姓祭祀張亞子而建。元初，張亞子被封為文昌帝君後，在此建文昌宮；後經元、明、清三代多次擴建，逐步形成道教文化建築群。主要建築有元代盤陀石殿，明代桂香殿、天尊殿、清代百尺樓等，大廟完整地展現由元到清各個時期建築風格，是研究中國古代建築史的重要實例。

七曲山有上千畝全大陸最大的純古柏林，擁有古柏兩萬餘株，被譽為「古柏大觀園」、「森林活化石」、「天然氧吧」。著名景點還有漢闕上亭驛劍泉、司馬長卿石室、兩彈城舊址、翠雲廊、魏延祠、唐明皇幸蜀聞鈴處等。

梓潼風味美食「梓潼三絕」：梓潼鑲碗、梓潼片粉、梓潼酥餅，遠近馳名。梓潼酥餅原名薄脆子，形如滿月，色澤淺黃、光澤明亮、酥紋均勻清晰，香而酥脆，入口化渣，餘味回香淡雅，為梓潼三絕之首。

梓潼鑲碗是地方特色大菜，接待貴客，必有鑲碗。製作時蛋清、蛋黃分別上籠分蒸，呈黃白二色，美觀又可口。梓潼片粉相傳是清光緒年間，仇姓廚師精心研發的創意料理。只有用梓潼之水做出的片粉，才有筋力，抖之不斷，食之柔軟，故成梓潼一絕。