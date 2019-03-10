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拎行李箱搭扶手電梯 骨牌式效應仰後4人傷

2019-03-10 22:01香港01 記者朱雅霜、林振華／報導

智選假日酒店扶手電梯意外，造成4人受傷，手扶梯事後封閉維修。 香港01記者林振華...
智選假日酒店扶手電梯意外，造成4人受傷，手扶梯事後封閉維修。 香港01記者林振華／攝影
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銅鑼灣一酒店發生扶手電梯意外，造成4人受傷。今日下午4時許，霎東街33號智選假日酒店一條扶手電梯，4名女子跌倒受輕傷，救護人員接報到場，將4名傷者送往律敦治醫院治理，扶手電梯事後需封閉維修。

傷者年齡介乎72至80歲，警方初步調查後，相信其中一人在上行扶手電梯懷疑失平衡跌倒，並向其餘三人，事件無可疑，列有人意外受傷。

現場消息指，4名女傷者為菲律賓華僑，參與一個旅行團，今日自澳門抵港，準備在港遊玩三天。事發時旅行團正準備入住智選假日酒店，導遊叮囑攜帶行李的團友乘搭電梯，惟有部份團友未有聽從，帶着行李箱搭扶手電梯，其間一名拿行李箱的女團友絆腳，連人帶喼向後倒，如骨牌般推倒後方三名女團友。扶手電梯事發時正常運作。

香港銅鑼灣智選假日酒店表示，事件交由警方調查，暫不回應。

連續兩日扶手電梯意外　逸東商場3歲女童左腳被夾

本港一連兩日發生扶手電梯意外，昨日（9日）中午12時許，一名年近70歲的祖母帶同3歲孫女，於東涌逸東商場一樓搭乘一條下行的扶手電梯時，女童的左腳意外夾入扶手電梯的邊沿空隙，消防員以工具將扶手電梯縫隙撬開救出女童，隨後交由救護人員送北大嶼山醫院治理。

文章授權轉載自《香港01》

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