海外第一個 媽祖文化平台上線

2019-03-11 01:59 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



經過幾個月的籌備與調試，「媽祖文化海外發布平台」現已在媽祖故鄉福建省莆田市上線。

中新社報導，莆田市湄洲媽祖祖廟董事會表示，該平台是全球媽祖文化信息的首個海外發布平台，由中共莆田市委宣傳部、中國新聞社福建分社、湄洲媽祖祖廟共建，在2018年11月18日舉行的「媽祖文化與海外媒體」平行論壇上啟動。 據介紹，海內外媽祖宮廟、媽祖信眾等均可在「媽祖文化海外發布平台」申請註册帳號，上傳與媽祖文化有關的所見所聞、即時資訊等內容；內容由平台審核後發布，藉助海內外媒體進行廣泛傳播，實現資源共享，更好弘揚媽祖文化，擴大對外影響。

近年來，莆田重視媽祖文化的海外傳播，尤其重視藉助海外媒體的作用，傳播好莆田聲音，講好媽祖故事，推動媽祖文化向海外傳播，從更高層面弘揚「海上絲綢之路」精神，助力「一帶一路」建設。

「媽祖文化海外發布平台」網址為：http://27.150.186.124:81/。海外華文媒體、全球媽祖信眾均可通過該平台，瀏覽世界各地最新媽祖文化資訊。

湄洲媽祖祖廟董事會董事長林金讚認為，「媽祖文化海外發布平台」藉助海內外媒體之力，將使全球範圍內的媽祖文化交流活動信息得以整合併廣泛傳播。媽祖在中國東南沿海乃至東南亞等地區被尊奉為「海上和平女神」，全球媽祖信眾約有3億人，上萬座媽祖宮廟遍布45個國家和地區。2009年，媽祖信俗被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產名錄。