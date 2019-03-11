三亞陽光沙灘 向俄客招手

2019-03-11 02:00 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



海南三亞日前在莫斯科舉行旅遊路演推介活動。重點推介了三亞對包括俄羅斯在內的59國免簽政策、三亞俄羅斯直航信息以及熱帶濱海旅遊特色項目等。

中新社報導，海南省旅遊和文化廣電體育廳副廳長曹遠新表示，海南開通了12條直飛俄羅斯的航線，每周總計25個航班。2018年俄羅斯赴海南遊客達到25.57萬人次，是海南最大的境外客源國。

曹遠新說，海南三亞與俄羅斯旅遊警察建立了交流合作機制，提高了保障俄遊客安全能力。

三亞還推出一系列有針對性的旅遊產品並通過完善俄語標識系統，讓海南成為俄羅斯遊客有歸屬感的休閒勝地。

三亞市旅遊和文化廣電體育局調研員唐嗣銑表示，地處熱帶的三亞與俄羅斯在氣候上具有互補性。近年來三亞的中醫理療、海上運動、熱帶觀光等旅遊項目愈來愈受俄國遊客歡迎。隨著俄經濟復甦及三亞免簽政策推廣，相信2019年俄羅斯赴三亞旅遊人數較2018年相比將有大幅增長。

莫斯科旅遊局旅遊酒店管理處處長季赫年科表示，三亞的陽光、沙灘對俄羅斯遊客很有吸引力，前往三亞旅遊的俄羅斯民眾穩定增加。俄方願與中方一道，為兩國旅遊發展做出努力。

近年來，中俄旅遊合作發展順利。中國駐俄大使李輝透露，2018年俄遊客赴華人數達197.75萬人次，而中國遊客首站出境赴俄人數達184.74萬人次，中俄已互為重要的旅遊客源國和旅遊目的地國。