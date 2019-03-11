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霍啟剛：大灣區將推幾十條建設

2019-03-11 02:00聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

港區全國政協委員、香港青年聯會前主席霍啟剛10日在北京表示，超過八成香港青年均認同大灣區發展及灣區發展將為他們帶來機遇，未來1年將有幾十條推進粵港澳大灣區建設的措施推出。

中通社報導，霍啟剛昨天在全國政協十三屆二次會議第三場記者會上表示，去年10月公布的粵港澳大灣區發展指數顯示，83%的香港年輕人認同大灣區發展，86%的港青覺得大灣區的發展將為他們帶來機遇，未來可從政策、措施著手，增加港青在大灣區發展機遇。

日前，國務院副總理韓正主持的粵港澳大灣區建設領導小組第二次全體會議，就推進粵港澳大灣區建設推出多項政策措施。霍啟剛表示，這多條措施均是出於民心，滿足年輕人需求。韓正副總理近日接見香港代表團時透露，接下來1年裡將有幾十條措施陸續推出。霍啟剛相信，這些措施也將是出自民心的要求。

霍啟剛表示，目前願意在大灣區求學、就業、創業、居住的香港青年，暫時均只有兩成左右，說明香港青年目前對於在大灣區長期發展仍有顧慮，日後將圍繞有關主題，做好政協委員的履職工作，推動建設大灣區。

他還表示，未來在推動香港青年融入大灣區發展時應注重「主場色彩、主角地位」，不希望再以「北上」來形容，大灣區對於港青來說是「家的擴大、家的延伸」。

他指出，廣深港高鐵香港段通車後，從香港市中心去深圳福田20分鐘，經港珠澳大橋可以1小時到達珠海，不存在「北上」概念，「一小時生活圈」概念需要被強化，要打破「過境、過關」心理障礙。

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