大陸檳榔正在毒害人民？ 檳榔廣告將全面下架

2019-03-10 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



台灣許多路邊有層出不窮的小攤，其中販售的檳榔是貨車司機的提神利器，檳榔很普及，但幾乎不曾看到有銷售檳榔的廣告；在大陸，檳榔已成多個省份的網紅食品，一年產值高達400億人民幣，各類檳榔品牌廣告五花八門。不過，過多的宣傳也有礙健康，湖南省最近以「整頓行業規範」理由，決定全面停止廣告宣傳檳榔。

人民網報導，「檳榔加菸，法力無邊。檳榔泡酒，永垂不朽」。這一句流傳在湖南當地的順口溜，說的就是近幾年迅速風靡市場的網紅食品檳榔。

3月7日，湖南檳榔食品行業協會下發了「停止檳榔廣告宣傳的通知」。通知稱，湖南所有檳榔生產企業即日起停止大陸國內全部廣告宣傳。有著400年吃檳榔歷史的湖南終於對廣告下了「封殺令」，此舉也引起熱議：「早就該整治了」、「應該全面禁售檳榔」。

檳榔清涼味苦，在大陸湖南、海南、福建等南方地區，數百年來即有咀嚼檳榔的習慣，有些地方還將檳榔稱為「天然口香糖」，但調查也發現經常咀嚼檳榔會明顯增加口腔黏膜病變的可能性，導致口腔癌的發病率增高。

檳榔行業近年在大陸風起雲湧，相關數據顯示，檳榔業的產值規模已經超過400億元人民幣(下同)，年均增速超過30%。業內人士估計，未來五年內，檳榔嚼食品終端市場銷售額超過千億元。

以大陸檳榔盛產地海南省來看，2017年海南檳榔全產業鏈總產值200億元以上；另一加工、消費主產地湖南省在2017年檳榔產業的產值規模已近300億元，一些地方還推出激勵政策，產業規模成長迅速，造就了許多知名檳榔品牌，如口味王、小龍王、張新發、賓之郎、伍子醉、皇爺等。

其中最出名的屬口味王，創始人郭志光是地道的湖南益陽人，出身普通農村家庭，先後經歷過種地務農，機關工作，下海經商，看准檳榔市場的潛在商機而創辦企業。近年生意越做越大，短短10年間，郭志光一手打造的「檳榔王國」資產超過千億。

多年來，口味王一直是湖南衛視的廣告金主，連續三年冠名湖南衛視春晚；還有一些生產檳榔的企業冠名各地的動車、高鐵等，由此也引發社會對於檳榔的定位及其行銷氾濫甚至失控的擔憂。

尤其不少學者、衛生專家和媒體直言檳榔是「軟性毒品」，正在毒害上癮的6000萬中國人，有百害而無一利。央視也曾在多年前的「新聞30分」中，播出檳榔致癌的報導，在在引起人們的關注。

湖南省檳榔食品行業協會則發文反駁表示，檳榔具有藥用價值，有祛痰止咳、消食醒酒、寬胸止吐、驅蟲等作用。湖南檳榔既不加荖葉，也不加煙絲，加工過程中的食品添加劑均符合國家標準。

湖南這項廣告禁令稱，所有企業即日起停止國內全部廣告宣傳，停止發佈的媒介平台包含且不限於報紙、電臺、電視臺、高速公路、機場、鐵路列車、地鐵、公車、網路平臺、電子屏、店招、影院、計程車頂等。通知中還要求，此項工作必須在3月15日前全部完成。各企業間要互相監督，對未按要求落實相關工作任務的企業，市場管理部門將取證並採取相應措施。

廣告禁令若生效，將對報紙、電視台、網路的廣告營收造成損失，對檳榔企業也會造成影響。北京青年報引述檳榔生產企業湖南小龍王客服人員稱，公司會按照要求及時停止廣告宣傳。公司此前在廣告宣傳上投入較多，預計停止廣告後也會對銷售帶來一定影響。