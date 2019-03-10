被暴瘦北極熊震撼 港青-50℃徒步穿越貝加爾湖

2019-03-10 15:59 世界日報 香港新聞組╱香港10日電



被暴瘦北極熊震撼，港青在零下50℃徒步穿越貝加爾湖。 世界日報記者高雪景／翻攝 分享 facebook

瘦骨嶙峋的北極熊在浮冰上行走的照片，因今年初社群網站「#10YearChallenge」熱潮，引起社會對全球暖化關注，也激發香港青年雷靖梵毅然在寒冬徒步橫越世界最深湖泊「貝加爾湖」，經歷幾乎失溫、跌入逾千米水深的冰湖，希望引起大眾對全球暖化的關注，「若再持續暖化，十年後未必可以在湖上行走」。

香港01報導，即將30歲的雷靖梵，在2月初的冰湖最嚴寒時，展開九天徒步橫越貝加爾湖之旅，出發前，當地不少旅行團都說「2月初時不可能徒步冰湖」，最終歷經波折才組成三人旅行團出發。

其實25歲那年，雷靖梵就曾展開長達509天的單車之旅，穿越30個國家，也令他迷上這種挑戰個人極限的旅行，「與搭車、搭飛機是兩回事，可以隨時停下來，用緩慢節奏接觸這個世界，每一步都是靠自己力量走出來」。

這次出行，除了受一張「皮包骨」北極熊照片震撼，又從新聞得知被譽為「西伯利亞的藍眼睛」的貝加爾湖被遊客逐漸破壞，外來人的自私行為，與有強烈環保意識的西伯利亞人形成對比，「他們會用一個環保袋承載所有旅程中產生的垃圾，不容許半點遺留；發現有食物包裝袋被風吹走，也會趕忙追上收拾」，雷靖梵說，希望大眾可減少人為活動對大自然的傷害，「若再持續暖化，可能十年後未必可以在湖上行走」。

遇夜晚失溫、冰層破裂 數度險進鬼門關

長居於亞熱帶的雷靖梵回想這趟零下50℃嚴寒之旅，「若皮膚外露，一、兩分鐘已經會感到麻痺」，呼吸伴隨的水氣迅速在嘴巴與面罩之間結冰，原本柔軟的面罩也變得硬邦邦。

此外，旅程中大小意外不斷，讓雷靖梵數度險些一腳踏入鬼門關，一次隊伍夜晚在冰上紮營，他卻沒發現羽絨睡袋早已破洞，讓他差點凍到失去意識，靠著隊友陪伴及「我不想死在這」的意志，他穿上所有禦寒衣物開火取暖，才勉強捱到太陽升起。

在冰上活動也危機四伏，一不小心便跌入千米深的冰湖。某日雷靖梵與隊友在起營釘時，發現冰面變薄滲水，若情況惡化，三人可能在睡夢中溺斃。他也兩度遇上冰層破裂，「長裂痕附近的冰層會變薄，用一支登山杖都可能篤穿冰塊」。