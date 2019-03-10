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港性暴力調查：受害人最小1歲、最老85歲 有人瞞58年後才求助

2019-03-10 15:58世界日報 香港新聞組╱香港10日電

「#MeToo」浪潮近年席捲全球，但支援性暴力受害人的非政府機構「風雨蘭」統計顯示，香港受害人普遍抗拒求助，平均延遲3.8年才發聲，甚有婦女未滿16歲時遭性侵，58年後才求；個案中最年輕受害人僅1歲，愈年輕的受害者愈遲求助。

文匯報報導，風雨蘭昨公布2000年至2018年的1.4萬個案數據分析及研究，當中3611宗接受輔導和深入研究，逾兩成受害時年齡為16歲以下，最年輕僅1歲。這些個案中，加害者以家人或親屬為主，占45.1%；16歲或以上的受害人群中，約5.8%加害者是家人或親屬。

另外，近三成的16歲以下受害人案發時與加害者同住，16歲以上的受害人僅占一成。而16歲以下受害人平均延遲13年才向機構求助，16歲以上受害人平均延遲約1.2年求助，兩者相差10倍以上。

風雨蘭總幹事王秀容表示，3611宗接受跟進的性暴力個案中，涉及性侵的個案占64.2%；其次為非禮30%；性騷擾的個案最少，占5.8%。各種性暴力個案均呈現上升趨勢，逾八成加害者與受害人相識，包括親屬、伴侶、朋友、同事。此外，約半數性暴力事件發生於私人居所內，逾一成受害人更在遇害時與侵犯者同住。

個案中，受害人年紀最小是1歲，涉及非禮，20多歲時才求助；受害人年紀最大則是85歲。

浸會大學社會工作系副系主任洪雪蓮指出：「部分家長不懂處理子女被性侵的問題，通常傾向大事化小，甚至因不想破壞家庭關係而合理化侵犯者的行為，把兒童及青少年受害人推向更無助的狀態。」

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