竹筍砸身、牙齦出血 成都動物園被爆虐待高齡大貓熊

2019-03-10 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



成都動物園被爆虐待高齡大貓熊。(香港01) 分享 facebook 大陸新京報近日報導披露，四川成都動物園涉違規展出兩隻分別為29歲與27歲的高齡大熊貓（貓熊），牠們年齡已超出大陸國家林業局相關規定；同時飼養員也涉嫌疏忽照顧，包括提供的竹筍堅硬，熊貓牙齦出血。投食時將竹筍擲到熊貓身上等。

成都大熊貓繁育研究基地日前表示，已經把其中一隻超齡大熊貓接回養老，不再展出，也會密切關注其健康。

成都動物園的熊貓館佔地約1000平方公尺，原展出4隻大熊貓，包括29歲的「婭婭」和27歲的「莉莉」。按照人類和大熊貓的壽命換算比3.75來計算的話，這兩只熊貓年齡分別達到了大約108歲和101歲。

香港01報導，熊貓愛好者小呂6日指出，「老年大熊貓是不應該再被展出的，而它們卻每天都要在成都動物園接待很多遊客」。她說，5日前往參觀時，看見婭婭正進食園方提供的堅硬竹筍，觀察到牠牙齒已磨平，且牙齦出血。飼養員其後又被發現投食時把竹筍直接擲到婭婭身上。

據大陸國家林業局《大熊貓國內借展管理規定》，未滿2歲及超過25歲的大熊貓禁止用於借展，成都動物園的大熊貓婭婭和莉莉已超齡。

動物園園長余建秋回應稱，婭婭和莉莉並非從繁育基地借入，「實際上這是我們動物園的熊貓」，不屬「借展」，故相關規定不適用。園方王姓飼養技術主管稱，5日檢查過婭婭的口腔，沒有發現傷痕；至於有飼養員以竹筍擲中婭婭，王稱這做法「確實不對」。

新聞曝光後引發眾多網友關注，呼籲讓高齡大熊貓安心養老，不再對外展出。