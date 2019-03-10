黃大仙中學五星酒店辦謝師宴 學生不出席要付千元挨轟

2019-03-10 10:54 香港01 記者倪清江／報導



涉事的學校鄰近多條公屋屋邨。 （資料圖片） 分享 facebook

中六學生大部分已告別校園，準備迎戰DSE中學文憑試，而不少學校會於試後舉行謝師宴，讓學生答謝老師的諄諄教誨。四周主要為公屋的一間黃大仙中學，教師籌備在五星級的九龍香格里拉酒店舉行謝師宴，出席學生需付近千元參加，但不出席也要付港幣350元（約台幣1390元），校方在通告列明是「以作宴請老師及購買紀念品予學校之用」，引起不少網民非議。

出席需付980元

網上流傳黃大仙一間中學的謝師宴通告，是校方今年1月3日發給學生。活動題為「中六畢業聚餐」，稱是為使學生能與同學一同分享中學歷程，以及對教師表示謝意，由中六班主任協助學生籌辦。

謝師宴於6月中舉行，地點為九龍香格里拉酒店，學生可選擇是否出席，但無論如何都是需付款。出席者固然要給多些，每人港幣980元（約台幣3892元）；不出席則付350元，原因是「以作宴請老師及購買紀念品予學校之用」。

提醒清貧學生申領津貼

該校謝師宴費用竟要付近千元，對屬高水平之一。該校也有清貧學生，而通告特別提醒領取全額書簿津貼、綜援及清貧學生，可申領校方的全方位學習基金資助，以減輕謝師宴部分費用。

該通告近日引起來網民熱議，批評金額偏高，有網民揶揄「成班老師揀地方食飯，叫班學生埋單」；不過也有網民指出，通常謝師宴地點是由學生選定。

而更多的批評落在不出席的學生也要付款「以作宴請老師及購買紀念品予學校之用」。有網民質問：「什麼叫買紀念品給學校？」，「為什麼要請老師吃飯？感謝他教我們？他收了工資，這樣是他工作、是他分內該做的」。

文章授權轉載自《香港01》