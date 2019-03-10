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港醫生上班時間吸大麻 曾嘆「工作賠上家人幸福」

2019-03-10 09:54香港01 記者張嘉敏／報導

屯門醫院急症室副顧問醫生甄醫生被捕後，已被勒令休假。 （資料圖片）
屯門醫院急症室副顧問醫生甄醫生被捕後，已被勒令休假。 （資料圖片）
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屯門醫院急症室有男醫生於本周五（8日)被捕，涉嫌於值班期間吸食大麻。有消息稱，涉事的甄醫生吸食大麻已近兩個月，並聲稱於家中種植大麻。

甄醫生曾在Facebook上載不少家中植物圖片，被友人笑稱猶如實驗室。他亦有關注提倡吸食大麻合法化的相關Facebook專頁。至於有指他與妻子感情出現問題，其Facebook亦未見與太太的合照，更曾發帖慨嘆：「（做）前線的（醫生）總要賠上自己及家人的幸福。」

涉事的甄醫生為屯門醫院急症室副顧問醫生，涉嫌於早前在值班期間，離開崗位吸食大麻，於周五遭警方拘捕。有消息指，他透露吸食大麻一至兩個月，又聲稱大麻為自行於家中露台種植。不過，據悉警方到其寓所調查，並沒有搜查到大麻。

Facebook展示多張露台植物相片

翻看甄醫生Facebook帳戶，他曾上傳多張種植植物的照片。當中可見他於家中露台放置多盆盆栽，部分更有加設種植用的燈，狀甚專業，有朋友留言笑稱其家為「實驗室」，不過相中未有發現疑似大麻的植物。

香港大麻協會」倡大麻合法化​

另外，他又讚好Facebook「香港大麻協會」專頁。該專頁自2016年設立 ，聲稱主張「娛樂用大麻合法化」、要求「令大麻使用權還給人類」。專頁內分享不少有關大麻的資訊，如製作大麻咖啡的方法、大麻捲煙的片段等。於涉事醫生被捕當日，該專頁亦有分享相關的報道，聲稱「食大麻無損判斷力！做事更慬慎！」而涉事醫生關注的另一個售賣手捲煙絲的Facebook專頁內，同樣有分享與大麻相關的片段。

吸大麻有利工作？根據保安局禁毒處網頁，吸食大麻後會出現幻覺，並會減弱集中力、令記憶力及判斷力受損；另外亦會導致情緒問題，如感到抑鬱、容易激動及脾氣暴躁等。

曾慨嘆工作辛苦　賠上家人幸福

有指涉事醫生聲稱與妻子出現感情問題，二人已離異，他在其Facebook曾上載與兒子出遊照片，但未見有其太太。而他在2017年9月時，曾發帖指深夜難以睡眠，感到絕望，並慨嘆「人到中年，腰背痛，工作失意，老婆離婚，朋友離棄。」同月他再次發文，稱在公立醫院工作十分要命，「不單捱更抵夜，還會被人毆打，誣陷。為了幫助病患，前線的總要賠上自己及家人的幸福。」而據了解，他為人較孤僻，朋友不多。

文章授權轉載自《香港01》

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