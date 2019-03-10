中國「廁所革命」4年換來啥？

2019-03-10 05:02 世界日報 中國新聞組／整理



北京將公共廁所打造成家庭空間、工作空間、休閒空間、網路空間外的「第五空間」。(聯合報記者林庭瑤／攝影) 分享 facebook

中國國家主席習近平在2015年啟動了「廁所革命」，冀望提升中國環境衛生狀況，改善農村生活環境，並履行聯合國可持續發展計畫中對使用清潔水資源的承諾。四年之後，這一耗資巨大的工程收效如何？

2015年至2017年，中國國家旅遊發展基金牽頭投入巨資，新建或改造的旅遊廁所高達7萬多座。2018年以來，共新建或改造了近2.4萬座旅遊廁所，其中1.5萬座在中西部地區建成。

2019年中國兩會的部長通道上，中國農業農村部部長韓長賦對媒體說，中央財政計畫安排70億元（約10億美元）推動全國3萬個村莊改造廁所，共覆蓋1000萬左右的農戶。韓長賦說，「農村人居環境確實是城鄉差距的典型表現……髒、亂、差影響農民的獲得感和幸福感。」

面子工程 領導視察才擺放

要改變中國農村使用傳統廁所的習慣，不是一件容易的事。

BBC中文網報導，中國很多農村住戶在戶外建造茅草房，在房內挖坑作便池。這種廁所沒有沖水設施，能儲存糞便作有機肥，在春耕時期施肥於農田。這種廁所在中國延續了上千年，有人認為帶動了生態循環，但也被詬病影響環境衛生。

這種古老的方式正在經歷變化。人民網引述兩會代表、浙江省德清縣阜溪街道五四村黨總支書記孫國文稱，自從村裡開展「廁所革命」，每家都用上了「潔淨、方便的抽水馬桶」，村裏還建起了「高標的公共廁所。」

孫國文說，「沒有包括公共廁所在內的現代化的旅遊基礎設施，就談不上發展鄉村旅遊，談不上發家致富。」

一位有蘇北農村生活經歷的歷史學者說，從2015年開始，蘇北農村一些居民收到組織上發的坐便式馬桶設備，鼓勵村民改造茅房。但對於配套設施和排水系統的建設，卻要村民自己負責。全部改裝下來需要幾千到萬元，很多農戶根本負擔不起，導致馬桶被丟棄在村頭巷尾。

後來，蘇北農村向村民改發蹲便器，但由於農村的茅房多在戶外，設備配套的下水管極容易在冬天被凍，導致管道斷裂。於是農民只能將蹲便器作為擺設，領導視察期間擺放，使用時拿下，成為一種「面子工程」。

大陸桂林一個景區的廁所，成為遊客拍照景點。（新華社） 分享 facebook

五星廁所 地方政府大競賽

報導指出，自從推動「廁所革命」以來，中國地方政府之間相互競爭，爭相打造「五星級衛生間」。有報導稱，重慶、青海等市修建了耗資近100萬元的衛生間。有的衛生間還配備微波爐、自動擦鞋器、高科技除臭空調等設備，還有建造在旅遊景區的衛生間可讓遊客觀看平板電視。

廣州在兩會期間宣布進一步開展「廁所革命」。中國日報日前報導，廣州計畫建造、翻新1213個公共廁所，並將採用「環境友善」的新型材料建造。

中國日報引述廣州市城市管理和執法部門稱，正在更新一款幫助公眾尋找廁所的手機應用程序，以「提高公眾幸福感」。政府還將發起一項運動，評選該市20個廁所為「最美廁所」。

一位姓楊的28歲廣州市民表示，多建廁所是好事，但日後如何運營、由誰負責管理最好明確清楚，「不要好事反而成為汙點」。

配套不到位 農村新廁所遭棄用

「一個坑，兩塊磚，三尺牆，圍四邊，摀鼻子，踮腳尖，蚊蠅飛，臭熏天」一首順口溜是過去農村廁所髒亂差的真實寫照。

中央在2017年推動新一輪「廁所革命」，多地農村告別了旱廁。但地方缺建設資金、缺配套、缺維修管護，排污、糞便處理都未得到解決，新廁所建好後即閒置，一些村民仍舊沿用旱廁。

新華社報導，西北某村的村民家門前都有一個紅頂白牆的新廁所，裡面貼了白色的瓷磚，陶瓷蹲便器乾淨整潔，無蚊蠅臭味。村幹部說，2015年村裡舉行農村環境衛生綜合整治會，該村是觀摩學習點之一。「改廁只有50多戶，現場開完會後，再沒有繼續動靜」，而大部分村民家依然使用旱廁。

這名村幹部說，當時村裡為了修建這50餘所無害化衛生廁所，特意找了施工隊，「一戶按3000元標準修建，花費共15萬元。至今還欠著施工隊錢呢」。他指出，村集體經濟很薄弱，經不起折騰，這種改廁方式無法在村裡推廣。

當地村民表示，雖然家中改了雙甕式廁所，蚊蠅減少了，但不到一個月就要抽糞便，要不甕裡的糞便就滿了。而抽一次就得10多塊錢，他們寧願走路去村裡的公共廁所。

一些地方政府只提供甕體，挖坑等具體施工，都是村民自己做或者雇人做。缺少指導之下，很多村民安裝的雙甕出現漏滲。「給個甕就讓自己弄，沒人好好指導，改完也沒人管，用不了多少時間就出問題。」一名村民說。

報導指出，一些地方幹部為省事，應付差事，直接照搬照抄其他地方經驗，卻不去想是否貼合地方實際。更有一些地方，說是「廁所革命」，卻不考慮相關配套，導致建好的廁所，百姓不願用，放在那裡當擺設。

在北方某實施了雙甕漏斗式改廁全覆蓋的村莊，有一些村民恢復使用旱廁，還有許多村民在院中修建室內樣貌與城市公寓無異的新廁所，唯獨糞便直接排到排水渠中。

「農村廁所革命和污水處理要一步到位，要讓群眾真正過上乾淨舒適的生活。」河北省邢台市開發區經濟局局長郝曉東說。

不少基層幹部呼籲，農村「廁所革命」是一項民生工程，能有效改善農村人居環境和生態環境，需政府下定決心，加大投入。

報導稱，資金短缺是農村「廁所革命」中的主要短板之一，國家和省財政雖然給予一定補助，但各地廁所的建設、管理資金仍然不足。雖然部分地區曾想探索商業化模式，但由於見不到盈利，往往以失敗告終。