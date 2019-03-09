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港李東海小學老師墬樓亡 知情者爆校長長期欺壓老師

2019-03-09 21:56香港01 記者邵沛琳／報導

周三（6日）早上約7時半，天水圍東華三院李東海小學一名48歲姓林女教師，於校園六...
周三（6日）早上約7時半，天水圍東華三院李東海小學一名48歲姓林女教師，於校園六樓直墮地面，當場死亡，伏屍有蓋操場外。（香港01資料圖片）
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本周三（6日）清晨，天水圍東華三院李東海小學，48歲姓林圖書館主任於校內墮樓亡。教師墮樓背後，揭示校內不公及高層涉對老師施壓的情況，香港01綜合數名知情人士的消息，得悉該校校長曾多次出言辱罵教職員，「基本上個個都罵，為保飯碗大家都忍！」她又曾因扭傷腳，要學校工友送文件之餘，更要將早餐直送到她家中；又曾下令教學助理為她拍攝個人證件相。

知情人士：要校工買早餐直送家中

據知情人士透露，墮樓亡的圖書館主任林老師，生前一周屢次被校長打壓，其間被逼寫悔過書及辭職。據該知情人士了解，校長羅婉儀不時指示教職員或工友為她處理未必跟教學有關的任務。有一次，羅婉儀因扭傷腳未能回校，遂要求校工將文件帶到府上，並要對方為她買早餐。其後，校工需於羅的門外等候，至她完成文件後始能離去。

有教職員為保飯碗　屢次啞忍不敢反抗

該名知情人士更指，羅校長曾命令教學助理用學校資源拍攝，為羅拍攝個人證件相片。事件遭揭發後，羅則斥責是教學助理不對。另外，多名知情人士向香港01透露，校長不時斥責及辱罵教職員，因此大家都習以為常，「基本上個個都罵，為保飯碗大家都忍！」據知，每次教職員被「照肺」均於校長室內進行，有時更有副校長在旁。

生病亦需回校教班　工作量有增無減

「有個同事患甲型流感，都被校長打電話叫返嚟！」有兩名知情人士表示，林老師抱恙被召回校工作，並非首次出現，曾有人被校長斥責：「你唔好成日扮個辛苦樣出嚟，唔好諗住其他人幫你做！」以及，有人指校長政策推行時，曾經未有咨詢老師意見，例如每日增多一節班主任課，令到老師教程及工作量倍增。

圖書館香港流感
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