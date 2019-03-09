櫻桃出口創新高 大陸吃貨養活智利50萬人

2019-03-09 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



據智利水果公司COPEFRUT估算，2018至2019年春季出口到大陸的櫻桃數量接近20萬噸，年增17%，預計將創歷史新高。圖／ingimage提供 分享 facebook 據智利水果公司COPEFRUT估算，2018至2019年春季出口到大陸的櫻桃數量接近20萬噸，年增17%，預計將創歷史新高。

21世紀經濟報導，COPEFRUT是智利第二大的水果生產及出口公司，也是智利最早向大陸出口水果的企業之一。根據每日優鮮發布的《2019生鮮年貨消費報告》，智利櫻桃問鼎2019年貨新星榜單，相比2018年，智利櫻桃的銷量暴漲逾32倍。

在智利，種植櫻桃賺錢已經是公開的秘密，可以獲得比蘋果等一般水果高5倍的收入。許多原本種植其他水果的果農，紛紛改種櫻桃。

一些果農甚至會用短視頻抖音直播櫻桃果園裡的工作情況、從種植到採摘，以及運輸一條龍的視頻都可以在網上找到。智利年輕的農場主人多多少少都會說幾句中文。

從2018年開始，智利已經取代泰國，成為大陸的第一大鮮果進口國。主要是因為智利處於南美洲，水果收穫季剛好和大陸相反，特別是櫻桃成熟季是在每年的11月到次年的3月之間，恰逢元旦、春節、元宵節，而這三個假期又是一年水果的消費旺季。

智利水果出口商協會主席羅納爾德•鮑恩今年1月也表示，最新一季（2018年底到2019年春），智利出口櫻桃有83.75%是銷往中國大陸。從2012年開始，大陸就已經成為智利櫻桃的最大出口市場。

隨著市場擴大，大陸的吃貨養活了不少以櫻桃為生的智利人。

業者表示，智利水果已經成為支柱型產業，全國1,800萬人中，有8.7%的人依靠水果產業鏈的上下游供應鏈生活，其中依靠櫻桃為生的人占比最大，達三分之一，有50萬人左右。

業者分析，大陸人喜歡紫得發黑的大櫻桃，他們覺得顏色越深越好、果徑越大越好。智利人倒比較喜歡比較小的櫻桃，小櫻桃價格便宜，更為實惠。當然最好的櫻桃都賣到大陸，這是市場和價格決定的。