女大生賣卵買iPhone肚腫如孕 醫師：隨時會死的

2019-03-09 16:08 世界日報 中國新聞組／北京9日電



杭州一名女大生看到同學買了iPhone XS Max，想買又不好意思向家裡要錢，相信了學校「捐卵子志願者」的小廣告，施打排卵藥取卵賺到1萬人民幣（約45000新台幣），沒想到術後導致「過度刺激綜合症」，呼吸困難、卵巢增大，急診醫生更發現她的肚子看上去和產婦無異，「至少有懷孕七、八個月那麼大」。

錢江晚報報導，20歲的美娟前不久獨自一人來到浙江大學醫學院附屬第一醫院急診科，看到醫生淚水奪眶而出說「醫生，你救救我吧」。她告訴醫生，就這兩、三天時間，肚子不知怎麼突然變大了，還愈來愈脹，呼吸也很困難，很怕自己得了不治之症。

醫生一邊安慰她，一邊為她檢查，B超排除了懷孕的可能，卻發現卵巢異常增大，上面還有很大一塊陰影，肚子裡充滿著腹水，而其他檢查結果顯示美娟肝功能正常，沒有肝硬化，也沒有內出血。

綜合美娟的症狀和檢查結果，腹部脹滿、卵巢增大、腹水，婦科醫生懷疑是「過度刺激綜合徵」，這也是試管嬰兒過程中因排卵藥物作用而常見的併發症。醫生又問她「有在做試管嬰兒？」美娟卻連連否認，「沒有沒有，我連男朋友都沒有」，之後美娟開始眼神閃躲，如此反常的表現更加重醫生的懷疑。

據報導，正常女性的卵巢直徑約3、4厘米，比乒乓球稍小，但美娟雙側卵巢直徑已有13厘米，比新生兒頭部略大。見美娟閉口不語，醫生只能嚴肅地跟她說：「你這種情況，隨時會死的！」這才讓美娟說了實話，原來她看著班上有些同學買了iPhone XS Max，強烈的虛榮心讓她喪失理智。

她開始尋找各種「快速賺錢」的方法，有一天，在學校公廁的隔板上看到尋找「捐卵子志願者」的小廣告，酬勞還不菲，對方告訴她：賣卵子對身體沒有傷害，只需要每天打打針，半個月後取出卵子，就可以賺1、2萬人民幣。

因為急於用錢，美娟接下來連續十多天，每天都按照對方提供的地址去注射促排卵藥物，十多天後也取出了卵子，一共獲得了1萬元，再加上自己省下來的錢，順利買到了手機，不想才用了沒幾天，身體就病了。

婦科副主任醫師胡京輝從她肚子裡放出了5000多毫升的腹水，經過三天的治療，病情才得以穩定。幸運的是，美娟後來各項檢查指標都正常，對未來生育影響不大。