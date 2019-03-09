「這屆婦女太浪了」 知名連鎖酒店推文惹議

2019-03-09 16:18 世界日報 中國新聞組／北京9日電



桔子水晶酒店公眾號上推文，引來侮辱女性的質疑。（取材自微信） 分享 facebook 連鎖飯店「桔子水晶酒店」在婦女節前夜，於微信推送一則廣告。封面圖片為一名女性躺在浴缸裡，露出兩條長腿，配上標題「這屆婦女不行，太浪了……」，截至隔天晚上，文章引來7.7萬人閱讀。但這樣的廣告遭受女性消費者的投訴，認為有侮辱女性的嫌疑，並且玩噱頭式的語言，明顯違背社會公序良俗，隨後酒店也趕緊出面道歉。

桔子水晶酒店官網宣稱，將每一間酒店當成是藝術品來打造，每家酒店均有不同的風格，曾連續三屆獲得中國最佳設計師酒店與中國最佳精品酒店大獎，客房設施超過北京大多數五星級酒店。

中國消費者報報導，翻閱「桔子水晶酒店」的微信公眾號，發現近幾期文章的標題都十分「惹眼」。如「這個春節，來成都睡你」、「那個當年和我開房的男生，明天就要和別人結婚了」等等。

有女性消費者表示，她出差常住桔子水晶酒店。「總體感覺還行，但我沒想到他們的公眾號一再推送這類標題的營銷文章，讓人看了很不舒服。」

有網友調侃，「桔子水晶酒店小編，愈來愈無法無天」、「這屆桔子水晶酒店營銷不行」，但也有不少網友表示是「被標題吸引進來」。

桔子水晶酒店官方微博就此事發表聲明：「對於桔子水晶酒店微信公眾號推文標題引起的網友不適一事，我們接受媒體和各位網友們的批評，並且誠摯道歉」，桔子水晶酒店並承諾將以此為戒，提高對各類宣傳文字的審核，提供更積極更有正能量的內容。

近年來，很多微信號發文時為了吸引觀眾的眼球，常常選擇做「標題黨」。為了衝高流量，在標題中誇大其詞，嚴重歪曲文章原意，誤導網民。去年年底以來，國家網信辦專門約談，要求十家客戶端自媒體平台堅決清理涉低俗色情、「標題黨」等行為。

有媒體報導，因傳播包含「汙」、「喪」文化在內的低俗和虛假誇大內容，2019年至今已有4萬餘個微信公眾號被查封。

有律師表示，「互聯網不是法外之地」，桔子水晶酒店這種商業營銷格調太低，對這種違背社會良好風尚，屬於廣告法絕對禁止的情形的行為，應該給予處罰。