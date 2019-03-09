擅離崗位後神情迷茫現身 屯院醫師疑呼麻被捕

2019-03-09 16:32 世界日報 香港新聞組╱香港9日電



屯門醫院醫師疑染毒怠忽職守！48歲甄姓急症科副顧問醫師日前晚間當值期間，擅離職守近1小時，午夜再現身時神情迷茫，同事擔心他身體狀況，安排住院接受檢查，尿液測試結果卻測出疑有大麻成分。屯門醫院昨報警，警方拘捕甄姓醫師後分別在其住所及醫院衣物櫃搜查，沒發現毒品。

明報報導，醫委會醫師名冊顯示，甄姓醫師1995年取得中大內外全科醫學士，2004年取得急症專科資格，現任副顧問醫師，需在急救房給初級醫師指示，以往工作符合要求，沒有醫師或護士報告有異常。

有認識甄男10多年的醫師表示，甄平日工作表現無問題，只是性格較不合群，在醫院深交不多。另有同事聽聞甄男正受婚變困擾，另有人聽聞甄男喜歡種植，被猜測是在家種大麻。

據報導，屯門醫院表示非常重視事件，正檢視過去3個月該醫師經手的病人，暫未發現有異。對於事隔兩日才報警，消息稱院方首要檢視有無病人受影響，且起初甄男被視為病人，先要照顧其健康，安排他放病假，於隔日安排精神科醫師為他會診，至前日晚出院。院方昨檢視事件，認為事態嚴重，決定報警。

屯院已暫停有關醫師的臨床職務，並表示會嚴肅跟進員工不當行為，已安排人力資源部跟進並根據相關人事程序處理。