內地婦遭追巨額住院費 8旬夫靠生果金過活：沒錢給

2019-03-09 17:06 世界日報 香港新聞組╱香港9日電



內地婦胡懷嬌遭醫管局入稟追討巨額住院費，年屆80歲的丈夫陳伯昨受訪坦承，知道太太過去數年未付醫療費，但昨日才知遭醫管局入稟追討，無奈「無法給錢，沒辦法……」他說太太意外後頭部重創，對他的說話已無反應。至於胡的子女為何不結帳，陳伯不願多談。

明報報導，白髮蒼蒼的陳伯現獨居秀茂坪邨，其單位裝修簡陋，床邊餐桌凌亂，放有多碗飯，傳出陣陣臭味。陳伯透露先後有兩段婚姻，育有8個子女，2005年經介紹結識被告胡懷嬌並再婚。他說，胡懷嬌現年約67歲，為湖北人，早年在內地從事建築生意，本身有4個子女。兩人婚後則無子女。

陳伯退休前曾從事木工、家俬等行業，目前依靠「生果金」（高齡津貼）等津貼過活，每月約有3000多港元（約382美元）。至於為何胡懷嬌的子女未支付住院費用，他不願多談，僅說他們大部分不在港，自己與他們無聯絡。

另據香港01報導，被問到醫管局入稟追討胡懷嬌醫療費一事，陳伯指現在靠生果金過活的他根本無力償還，「我都沒辦法給，可不可以向政府申請？打官司我也不知道怎麼打」。陳伯說，數年前曾收到過一次醫管局的信件，當時信中指費用為約5萬多元，沒想過醫療費會這樣龐大。

醫管局發言回應指，胡女為非符合資格人士，醫院一直與病人家屬商討出院安排，醫院會與相關政府部門緊密聯絡，為病人及其家屬提供適當支援和協助，以便病人盡快出院並清付欠款。