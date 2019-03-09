香港上水警署有家賊 33歲警長涉多次盜用同袍信用卡被捕

2019-03-09 15:04 香港01 記者 鄭秋玲／報導



上水警署一名沙展疑多次盜用同袍信用卡被捕。（資料圖片） 分享 facebook

一名隸屬上水警署的警長涉嫌盜用同袍的信用卡被捕。據警隊流傳WhatsApp訊息，有警員放置在警署內儲物櫃的信用卡不翼而飛，已報案及報失信用卡後，發現仍有不尋常的消費交易，檢查後發現原來被人「偷龍轉鳳」，以失效的舊信用卡換走新辦的信用卡後，再碌卡買電話。由於信用卡是在警署內失竊，故懷疑是「自己人」。涉及損失金額逾萬元。

警方經初步調查後，於昨日（7日）在大埔區拘捕一名33歲姓劉男警務人員，涉嫌「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」。

另有消息指，失卡事主是一名交通警，發現其信用卡被盜，有9次碌卡記錄，於是報案及取消該張信用卡效用，並申請了一張新信用卡。但當事主外遊時，「又發現有可疑交易，原來銀包內嘅新卡被人換咗自己之前唔見嘅舊卡，肯定係自己人做，所以又報警。」前日報案後，警方昨日拘捕一名懷疑涉案的警長。

警方證實昨拘捕一名男警

警方指，一名男警務人員早前報案，指其信用卡不見了，其後發現信用卡有數宗可疑交易。警方經初步調查後，於昨日在大埔區拘捕一名33歲姓劉男警務人員，涉嫌「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」。被捕男子已獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到。

警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。

文章授權轉載自《香港01》