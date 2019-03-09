幼稚園直升中學 港英基招生「一條龍」

2019-03-09 14:14 世界日報 香港新聞組╱香港9日電



香港01報導，英基學校協會轄下共有22間學校，包括5間小學、5間中學、1間特殊學校及2間私營獨立學校，有近1萬8000名學生。在現行入學政策下，英基小學會優先取錄屬下幼稚園學生，有約97%幼稚園生成功直升；小學至中學則為「一條龍」。

報導指出，新入學政策下，2020年8月起入讀英基幼稚園的K1學生，若適合接受主流英語教育，保證可「一條龍」讀至小學及中學，中途毋須再參加面試評估，即最快2022年直升轄下小學，並無逢交接至中學第13班。而「一條龍」私營獨立學校啟新書院及智新書院，亦會涵蓋在新政策內。

據報導，英基是根據港府1965年《教育政策白皮書》的建議，於1967年成立的香港法定組織。根據香港法例第1117章《英基學校協會條例》，當時英基只開辦2所學校，旨在提供「以英語為媒介，而能使青少年從中受惠的現代通才教育」，原先對象為駐港外籍人士，但時至今日，英基共有1萬7700名學生，超逾七成學生的家長是香港永久居民，其他則分別來自超過50個不同的國家。

根據學校網頁，英基幼稚園學費每年約7.3萬至9.3萬港元不等，小學、中學學費每年約11萬至13.5萬港元不等。