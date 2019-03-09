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京促立23條 民主黨：要特首候選人做投名狀

2019-03-09 15:20世界日報 香港新聞組╱香港9日電

對於中央要求特首林鄭月娥於任期內完成《基本法》23條立法，作為她連任的基礎。民主黨主席胡志偉表示，要先有雙普選和民主化，才可為23條立法，不過他擔心傳出此消息後，或令有些想要角逐特首寶座的人，以支持23條立法作為「投名狀」(表示忠誠)。

香港01報導，胡志偉指出，近期在修改《逃犯條例》的討論中，國際社會、商界以至香港商界政黨如自由黨，都擔心修例會為《基本法》「開後門」，而要面對內地的法律風險。他說若在未雙普選前為23條立法，香港將會失去國際城市地位和價值。

民主黨議員涂謹申表示，北京一向希望為23條立法，是公開秘密，他認為傳出的風聲「不是這麼可靠」。他認為可能只是一些死硬派的主張，呼籲港人不要「驚人治港」。不過，港府欲修《逃犯條例》即讓商界憂慮不已，若23條立法，更會對香港造成大影響。

據報導，自由黨黨魁鍾國斌說「聽都沒聽過」23條立法的消息，他認為林鄭只剩一半任期，時間上未必做到，若本屆要立法，現在就應成立專責委員會，「好似土供組（土地供應專責小組）一樣來進行大辯論」。

民主派區諾軒直指，倘中央要求本屆政府就23條立法的消息屬實，香港將萬劫不復。區諾軒指出，修改《逃犯條例》，台灣藍、綠陣營亦感到憂慮，在此時為23條立法，將令國際對香港失去信心，更多香港人會選擇移民。

不過，港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北表示，23立法話題已經談了很久，他稱香港有憲制責任進行立法工作，「幾時立法都合適」，認為要盡快完成這工作。

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